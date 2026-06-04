Γιαννακόπουλος: «Με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου, θα μιλήσω στην μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε νέο μήνυμα μέσω story στο instagram.

Πολλά τα παράπονα που έχει ο Παναθηναϊκός από τα σφυρίγματα των διαιτητών του Game 1 στο ΣΕΦ, το οποίο ο Ολυμπιακός πήρε τελικά με 82-76.

Μετά το τέλος, οι «πράσινοι» εξέδωσαν και ανακοίνωση με την οποία ανέφεραν ότι θα πολεμήσει η ομάδα έως το τέλος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ένω έκαναν και αναφορά στην Κυβέρνηση.

Ο διοικητικός ηγέτης, Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε αιχμές για τη διαιτησία ενώ έκανε και «mention» στη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκος, Βασίλης Παρθενόπουλο ξέσπασε μέσω ανάρτησης στα social media και τόνισε πως η αδικία έχει όρια και αυτά ξεπεράστηκαν.

Ο Γιαννακόπουλος απάντησε σε σχόλιο φίλου του Παναθηναϊκού γράφοντας μεταξύ άλλων: «Εδώ είναι καθαρά η διαστροφή και η ανάγκη για αυταρχισμό σε όλα τα επίπεδα του μπάσκετ από έναν άνθρωπο ακατάλληλο να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση εξουσίας, διότι βγάζει όλα του τα συμπλέγματα».

Και λίγη ώρα μετά έκανε νέο story.

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα του κινδύνου, με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούετε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα οτι όφειλα, αλλά δεν...

Τώρα με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου, θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε».