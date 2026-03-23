Παρί: Τα ηνία στον 28χρονο Τζούλιους Τόμας, δεύτερος νεότερος προπονητής στην ιστορία της Euroleague!
Τη δική του ιστορία στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα γράψει ο Τζούλιους Τόμας μετά το «διαζύγιο» της Παρί με τον Φραντσέσκο Ταμπελίνι.
Απλούστατα στα 28 του χρόνια θα γίνει ο δεύτερος νεότερος προπονητής ομάδας Euroleague, με την Παρί να ανακοινώνει και επίσημα την πρόσληψή του.
Τα πρωτεία ανήκουν στον Σλοβένο (και νυν προπονητή της ουγγρικής Σοπρόνι) Γκάσπερ Πότοτσνικ, ο οποίος ήταν 27 ετών, 11 μηνών και 19 ημερών όταν βρέθηκε στον πάγκο της Ολίμπια Λιουμπλιάνα στις 10 Δεκεμβρίου 2008.
«Εκ μέρους του βασικού μας ιδιοκτήτη, Έρικ Σβαρτς, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε στενά με τον Τζούλιους για να ολοκληρώσουμε δυνατά τη σεζόν», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Ντέιβιντ Καν.
Julius Thomas Head Coach intérimaire 🫡— Paris Basketball (@ParisBasketball) March 23, 2026
Arrivé à Paris à l’été 2023, Julius devient aujourd’hui le plus jeune coach de l’histoire de l’EuroLeague et la Betclic Élite, démontrant une nouvelle fois la capacité du Paris Basketball à donner sa confiance à de jeunes talents. pic.twitter.com/pR6bSGV2WL
