Η Παρί εμπιστεύτηκε για την τεχνική ηγεσία τον 28χρονο Τζούλιους Τόμας, ο οποίος ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Φραντσέσκο Ταμπελίνι.

Τη δική του ιστορία στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα γράψει ο Τζούλιους Τόμας μετά το «διαζύγιο» της Παρί με τον Φραντσέσκο Ταμπελίνι.

Απλούστατα στα 28 του χρόνια θα γίνει ο δεύτερος νεότερος προπονητής ομάδας Euroleague, με την Παρί να ανακοινώνει και επίσημα την πρόσληψή του.

Τα πρωτεία ανήκουν στον Σλοβένο (και νυν προπονητή της ουγγρικής Σοπρόνι) Γκάσπερ Πότοτσνικ, ο οποίος ήταν 27 ετών, 11 μηνών και 19 ημερών όταν βρέθηκε στον πάγκο της Ολίμπια Λιουμπλιάνα στις 10 Δεκεμβρίου 2008.

«Εκ μέρους του βασικού μας ιδιοκτήτη, Έρικ Σβαρτς, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε στενά με τον Τζούλιους για να ολοκληρώσουμε δυνατά τη σεζόν», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Ντέιβιντ Καν.