Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Παρί, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της ομάδας.

Εκείνος που θα αναλάβει προσωρινά τα ηνία της Παρί είναι ο μέχρι πρότινος βοηθός του Ταμπελίνι στην τεχνική ηγεσία, ο Τζούλιους Τόμας.

«Στο πλαίσιο της διαχείρισης του αθλητικού της έργου, η Paris Basketball τερματίζει τη συνεργασία της με τον προπονητή της, Francesco Tabellini. Όλος ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία για το υπόλοιπο της καριέρας του» ανέφερε η Παρί στην επίσημη ανακοίνωσή της.