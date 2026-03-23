Παρί: Επίσημο το «διαζύγιο» με τον Ταμπελίνι
Δεν άργησαν να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που ήθελαν τον Ιταλό τεχνικό να «χωρίζει» με την γαλλική ομάδα.
Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Παρί, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της ομάδας.
Εκείνος που θα αναλάβει προσωρινά τα ηνία της Παρί είναι ο μέχρι πρότινος βοηθός του Ταμπελίνι στην τεχνική ηγεσία, ο Τζούλιους Τόμας.
«Στο πλαίσιο της διαχείρισης του αθλητικού της έργου, η Paris Basketball τερματίζει τη συνεργασία της με τον προπονητή της, Francesco Tabellini. Όλος ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία για το υπόλοιπο της καριέρας του» ανέφερε η Παρί στην επίσημη ανακοίνωσή της.
Dans le cadre de la gestion de son projet sportif, le Paris Basketball met fin à sa collaboration avec son entraîneur principal, Francesco Tabellini.— Paris Basketball (@ParisBasketball) March 23, 2026
L’ensemble du club lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/MMPjbZZlaj
