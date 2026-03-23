Παρελθόν πρέπει να θεωρείται από τον πάγκο της Παρί μετά και την εντός έδρας ήττα από την Μπουργκ για το πρωτάθλημα Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες παρουσία του Φραντσέσκο Ταμπελίνι στην Παρί ήταν πολύ σύντομη, καθώς δεν πρόκειται να συνεχίσει να κάθεται στην άκρη του πάγκου.

Τη θέση του θα πάρει (τουλάχιστον έως το τέλος της σεζόν) ο Τζούλιους Τόμας ο οποίος αποτελούσε τον άμεσο συνεργάτη του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο 43χρονος Ταμπελίνι διαδέχθηκε τον Τιάγκο Σπλίτερ στην Παρί ενώ την προηγούμενη διετία αποτελούσε τον head coach της Νίμπουρκ.