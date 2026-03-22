Ο πρόεδρος της Euroleague Ντέγιαν Μποντιρόγκα μίλησε για το μέλλον την διοργάνωσης προαναγγέλλοντας εξελίξεις.

Τον τελευταίο καιρό η Euroleague δέχεται μεγάλες πιέσεις, ειδικά από την ώρα που φαίνεται να πραγματοποιούνται έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, όσον αφορά το NBA Europe και τη δημιουργία μιας λίγκας, η οποία χρειάζεται βέβαια πολύ καιρό για να διαμορφωθεί.

Παρ’ ολ’ αυτά, η Euroleague, που αποτελεί την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, φαίνεται πως συνεχίζει την πορεία της και οι άνθρωποι που ηγούνται δουλεύουν, ώστε να βγει ακόμη πιο δυνατή μέσα απ’ όλη αυτή την ιστορία. Και φαίνεται πως είναι σε καλό δρόμο.

Κάτι που αποτυπώνεται και στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Euroleague Ντέγιαν Μποντιρόγκα, όπου επισήμανε πως η διοργάνωση παραμένει εξαιρετικά δυνατή και επισήμανε πως σύντομα θα υπάρξουν νέα για την λίγκα.

Μιλώντας στην «LBA TV» ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αναφέρθηκε στην Euroleague, που είναι εξαιρετικά δυνατή και υπογράμμισε πως βρίσκεται σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους στο μπάσκετ.

«Η EuroLeague σήμερα είναι εξαιρετικά δυνατή και βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο. Πρέπει να βρούμε λύσεις μαζί με όλους τους μετόχους στο μπάσκετ που θα βοηθούν τους πάντες. Όμως πρέπει να πω ότι η λίγκα βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο και θα παραμείνει έτσι. Είμαστε σε επικοινωνία με όλους. Σύντομα θα υπάρξουν νέα, αλλά προς το παρόν είμαστε επικεντρωμένοι στο να ολοκληρώσουμε τη σεζόν δυνατά» δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο πως η Euroleague δεν παραμένει ανενεργή όλο αυτό το διάστημα, αλλά δουλεύει σκληρά, ώστε να θωρακίσει ακόμη περισσότερο τη διοργάνωση.