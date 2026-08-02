Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μικαΐλο Μούντρικ πετάει σήμερα (02/08) για το Χονγκ Κονγκ και εντάσσεται άμεσα στο σύνολο του Αλόνσο για την Τσέλσι.

Τέλος τα... βάσανα για τον Μικαΐλο Μούντρικ! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Ουκρανός παίκτης θα πετάξει την Κυριακή (02/08) για το Χονγκ Κονγκ, ούτως ώστε να ενταχθεί στην προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα της Τσέλσι και να είναι άμεσα διαθέσιμος για τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ουκρανός εξτρέμ των Μπλε δικαιώθηκε, η τετραετής ποινή για παραβίαση των κανονισμών αντιντόπινγκ έπαψε να ισχύει και ο δρόμος για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους άνοιξε ξανά. Έτσι, ο ταλαντούχος παίκτης έχει μια δεύτερη... ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητες του στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και η νέα του αρχή συνοδεύεται και από τη νέα αρχή των Λονδρέζων, αφού η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Τσάμπι Αλόνσο σηματοδοτεί ένα καινούριο κεφάλαιο για τον σύλλογο που έχει κατακτήσει δύο Champions League, μεταξύ άλλων.

Ο 25χρονος ταλαντούχος παίκτης είχε να αγωνιστεί από τον Νοέμβριο του 2024, όταν τέθηκε αρχικά σε προσωρινή αναστολή μετά τον εντοπισμό ίχνους της ουσίας μελδόνιο (meldonium) σε δείγμα ούρων που είχε ληφθεί εκτός αγώνων. Τον Απρίλιο του 2026 του είχε επιβληθεί τετραετής αποκλεισμός, απόφαση την οποία είχε προσβάλει στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS).

Η Τσέλσι χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τον σύλλογο όσο και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που φτάνει πλέον στο τέλος της.