Παναιτωλικός: Tη Δευτέρα παρουσιάζονται και τίθονται σε διάθεση οι νέες εμφανίσεις
Ημέρα γιορτής θα είναι η Δευτέρα (3/8) για την οικογένεια του Παναιτωλικού. Μετά την ανοικτή προπόνηση στο γήπεδο της ομάδας θα ακολουθήσουν τα αποκαλυπτήρια του επιβλητικού αγάλματος του Τίτορμου, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει μια ακόμα έκπληξη.
Όπως ανακοινώθηκε από το Titormos Store, αύριο θα παρουσιαστούν και οι νέες εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, οι οποίες την ίδια μέρα θα είναι διαθέσιμες προς αγορά.
Η μπουτίκ θα λειτουργήσει από τις 15:00, με τις νέες εμφανίσεις να διατίθενται μετά τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που θα κοσμεί την κεντρική είσοδο του «κλουβιού».
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