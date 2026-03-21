Ο τίτλος του MVP της 32ης αγωνιστικής στη EuroLeague είχε… διπλό αποδέκτη, καθώς οι Ντουέιν Μπέικον και Ταμίρ Μπλατ μοιράστηκαν την κορυφή.

Αμφότεροι συγκέντρωσαν από 27 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις τους και οδηγώντας τις ομάδες τους σε νίκες.

Ο Μπέικον ήταν καθοριστικός για την Ντουμπάι BC, ολοκληρώνοντας το ματς απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την άλλη, ο Μπλατ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 13 ασίστ στη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν.