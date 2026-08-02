Ο Τομ Λουσέ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να δηλωθεί στη λίστα για τα ματς με την Άντερλεχτ.

Ο Τομ Λουσέ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 18:34 με πτήση από τη Φρανκφούρτη, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 23χρονος (4/5/03) Γάλλος μέσος με ύψος 1,78, ο οποίος χρησιμοποιεί εξίσου καλά και τα δύο πόδια, θ' αποκτηθεί από τη Νις και θα δηλωθεί στη λίστα για τις αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Λουσέ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις, κατόπιν θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται τη Δευτέρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε από το ταμείο ένα ποσό κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Λουσέ, ο οποίος θα υπογράψει, εκτός απροόπτου, τριετές συμβόλαιο.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στο Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και πέρασε ολόκληρη την ποδοσφαιρική διαδρομή του στα τμήματα υποδομής της Νις. Η βασική θέση του είναι στον άξονα ως «οκτάρι», ωστόσο την περασμένη σεζόν χρησιμοποιήθηκε τόσο ως αριστερός εξτρέμ όσο και ως δεξιός μπακ.

Η δυνατότητά του να καλύπτει διαφορετικούς ρόλους αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που μέτρησαν στην τελική επιλογή του από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Στη Νις κατέγραψε 89 συμμετοχές, οι 62 στη Ligue 1. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 42 συμμετοχές, είχε 31 την αμέσως προηγούμενη και άλλες 18 την περίοδο 2023-24.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με υψηλή ένταση στο παιχνίδι του, καλή τεχνική κατάρτιση και τακτική παιδεία, χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται τόσο στον άξονα όσο και στις πλευρές.

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