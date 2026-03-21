Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Το βίντεο με τις δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου, πρέπει να κοπεί και να το δει κάθε παιδί, που θέλει να παίξει μπάσκετ»

Ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε το εις βάρος του -12 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας των Σέρβων και φτάνοντας τις 18 νίκες στην κανονική περίοδο, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις τελευταίες αγωνιστικές.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο πλαίσιο της εκπομπής του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» εκθείασε τη νοοτροπία του Νίκου Ρογκαβόπουλου όντας σε ομάδα πρωταθλητισμού για πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα.

«Από την πρώτη στιγμή δίνω τον καλύτερο μου εαυτό, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι. Κάποιες φορές μου έχει βγει, κάποιες όχι. Από εκεί και πέρα, το αν θα παίζω είναι θέμα του προπονητή. Εγώ θέλω να είμαι πάντα διαθέσιμος και να δίνω αυτό που ξέρω για την ομάδα. Σίγουρα είναι μια κατάσταση που δεν έχω ξαναβιώσει να είμαι σε μια ομάδα που πάντα πρέπει να κερδίζει, που πάντα διεκδικεί τίτλους και πρέπει να παρουσιάζεται τέλεια για να κάνει ό,τι θέλουν κι άλλες 2-3 ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή να κερδίζει τα πάντα. Πιστεύω ότι προσαρμόζομαι ακόμα περισσότερο. Κάποιες φορές στεναχωριέμαι όταν δεν παίρνω χρόνο συμμετοχής, αλλά δεν τα παρατάω ποτέ. Γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και από παιχνίδι σε παιχνίδι δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Πρέπει να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται, όσο κι αν κάποιες φορές στεναχωριέμαι που δεν είμαι στο γήπεδο. Αλλά αυτή είναι η ζωή, η κατάσταση. Πάντα θα δίνω το καλύτερο που μπορώ», ήταν τα λόγια του φόργουορντ του Παναθηναϊκού στα οποία στάθηκε ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Συγκεκριμένα, o Ιωάννης υπογράμμισε: «Αυτά που λέει ο Νίκος είναι για να κοπεί και να το δει ένα νέο παιδί που σκέφτεται να παίξει μπάσκετ και να πρωταγωνιστήσει και να είναι σε επαγγελματικό επίπεδο σε μία ομάδα. Το πόσο δηλαδή θα πρέπει να παλέψει και το πόσο πρέπει να αρπάξει τη μισή ευκαιρία. Αυτή η νοοτροπία του "αυτό που ξεφεύγει από το χέρι μου δεν είναι δικό μου πρόβλημα και εγώ θα προσπαθήσω να ελέγξω αυτά που μπορώ και να είμαι όσο πιο έτοιμος να προσφέρω"».