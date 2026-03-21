Ο Παναθηναϊκός λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα (82-74), με τον Εργκίν Άταμαν να βγάζει από την... φαρέτρα του το σχήμα της νίκης. Το Gazzetta αναλύει με τη βοήθεια του Hudl Instat το small-ball που έμεινε στο παρκέ για 11 συνεχόμενα λεπτά και οδήγησε την ομάδα στον θρίαμβο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 παρά το γεγονός ότι αγχώθηκε βελτιώνοντας έτσι το ρεκόρ του σε 18-14.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν αυτός που έδωσε άλλη πνοή στο παιχνίδι, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν εκείνη που πραγματικά πίεσε τον Ερυθρό Αστέρα και καθόρισε το αποτέλεσμα. Το μυστικό με τη βοήθεια του Hudl Instat εντοπίζεται στο small-ball σχήμα που με το οποίο πορεύτηκε ο Εργκίν Άταμαν τα τελευταία 11 λεπτά της αναμέτρησης με τους πάουερ φόργουορντ Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Αυτούς τους πλαισίωναν οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν και Νίκος Ρογκαβόπουλος κι έτσι οι «πράσινοι» δημιούργησαν χώρους στην επίθεση και περιόρισαν τα ανοίγματα στην άμυνα, με τον Ισπανό μάλιστα να ξεχωρίζει και να παίρνει τα εύσημα από τον Τούρκο κόουτς.

«Στην τελευταία περίοδο επιτέλους παίξαμε επιθετική άμυνα. Βελτιώσαμε τον ρυθμό μας, ο Ναν άρχισε να σκοράρει. Για τρία δεκάλεπτα έχανε τα σουτ του, αλλά μετά ξεκίνησε να βάζει και ο Σλούκας μοίραζε ασίστ. MVP ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις και ήταν πολύ καλός ο Ρογκαβόπουλος. Ο Χουάντσο ήταν για μένα ο κύριος υπεύθυνος για την άμυνα και τα ριμπάουντ του και άλλαξε το τέμπο».

Τι πραγματικά συνέβη την τέταρτη περίοδο;

Πάνω στο κομβικό σημείο της τρίτης περιόδου που ο Παναθηναϊκός είχε πλησιάσει στο καλάθι (50-52) με τον Χέιζ-Ντέιβις, είδε τον Ερυθρό Αστέρα να ξεφεύγει εκτοξεύοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (50-62). Κατά τη διάρκεια αυτού του επιθετικού κρεσέντο των φιλοξενούμενων, ο Εργκίν Άταμαν πήρε την απόφαση να αλλάξει όλη την πεντάδα που βρισκόταν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων (Όσμαν, Γκραντ, Λεσόρ, Σορτς, Φαρίντ) καταλήγοντας στους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο 29ο λέπτό της αναμέτρησης.

Τότε είνα που ξεκίνησε και η «πράσινη» αντεπίθεση με τα δύο απανωτά καλάθια των Ναν και Ρογκαβόπουλου στο φινάλε της τρίτης περιόδου που οδήγησαν στο ξέσπασμα του τριφυλλιού στο τέταρτο δεκάλεπτο με το επιμέρους 18-3 για να περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός με 69-65 στο 35'.

Η Κορυφαία Πεντάδα του Παναθηναϊκού (via Hudlinstat)

Κατηγορία Στατιστικό Πεντάδα Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ, Ναν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος +/- (Plus/Minus) +20 Χρόνος Συμμετοχής 11:05 λεπτά Κατοχές 26 Πόντοι 32 Εντός Πεδιάς (FG) 12/22 (54.5%) Δίποντα (2PT) 6/10 (60%) Τρίποντα (3PT) 6/12 (50%) Βολές (FT) 2/2 (100%) Ριμπάουντ (Σύνολο) 12 Επιθετικά / Αμυντικά 2 / 10 Ασίστ 7 Κλεψίματα 3 Λάθη 2 Φάουλ 1

Αυτή ήταν η κορυφαία πεντάδα της αναμέτρησης με 20 στο +/- που πήρε τη σκυτάλη στο 29ο λεπτό του ματς και συνέχισε ακάθεκτη χωρίς να γίνει ούτε μία αλλαγή έως το φινάλε της αναμέτρησης. Συνολικά οι πέντε παίκτες βρέθηκαν μαζί στο glass floor 11:05 λεπτά, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη πεντάδα που δοκίμασε ο Εργκίν Άταμαν.

Αυτό ήταν το small ball με τον Χουάντσο στο «5» και την επιδραστικότητά του κυρίως στην άμυνα που άνοιξε τους χώρους για το τριφύλλι βοηθώντας παράλληλα και την... εκτόξευση του Κέντρικ Ναν που σημείωσε τους 16 από τους 20 συνολικά πόντους του σε αυτό το διάστημα.