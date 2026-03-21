Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -12 με τον Κέντρικ Ναν να βάζει το δικό του... λιθαράκι στη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με το αδιανόητο ξέσπασμά του στην τέταρτη περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14.

H αναμέτρηση κόντρα στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου εξελίχθηκε σε πραγματικό roller-coaster με την απόλυτη ανατροπή να σημειώνεται στο τέταρτο δεκάλεπτο δια χειρός Κέντρικ Ναν σε μεγάλο βαθμό.

Βέβαια, εκεί που στα μισά της τρίτης περιόδου ο Παναθηναϊκός είχε πλησιάσει στο... καλάθι (50-52) είδε τους Σέρβους να σκοράρουν 10 αναπάντητους πόντους και να βρίσκονται μπροστά με 50-62 στο 28' και το όνειρο για συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα όλο και απομακρυνόταν. Εκεί είναι, όμως, που πήρε την σκυτάλη ο Κέντρικ Ναν, που μέχρι εκείνο το σημείο μετρούσε 0/5 τρίποντα.

Ήδη εκείνος και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ροκάνισαν τη διαφορά (55-62) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με τον Αμερικανό σταρ του τριφυλλιού να γυρνά εντελώς τον διακόπτη για το επιθετικό κρεσέντο του Παναθηναϊκού.

Το 18-3 επιμέρους των «πράσινων» σε εκείνο το διάστημα έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Συγκεκριμένα, ευστόχησε σε 3/3 τρίποντα, ενώ μάλιστα σκόραρε τους 13 από τους 20 συνολικά πόντους του στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλάζοντας ολοκληρωτικά τη ροή του αγώνα παράλληλα με την άμυνα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε εκείνο το διάστημα για το τριφύλλι.

«Αυτό κάνω», δήλωσε ο Ναν στην EuroLeague TV. «Στις κρίσιμες στιγμές, στην τέταρτη περίοδο, όταν χρειαζόμαστε μια σπίθα, κάποια μεγάλα σουτ για να περάσουμε μπροστά, είμαι εγώ αυτός που θα τα πάρει. Βγαίνω μπροστά κάθε φορά. Είχα ένα ήσυχο πρώτο ημίχρονο, αλλά συμβαίνει. Το παιχνίδι έχει 40 λεπτά, υπήρχε χρόνος και έπρεπε να το τελειώσουμε στην τέταρτη περίοδο. Και η άμυνά μας ανέβηκε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη».