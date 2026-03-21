Hoopfellas στο Gazzfloor: «Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να μην έχει ζωντανό τον Χολμς»

Ο Hoopfellas ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet τον αποκλεισμό του Χολμς από τον Άταμαν και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Τούρκος κόουτς στον παίκτη του.

Μόλις μια αλλαγή στη 12άδα του σε σχέση με το προηγούμενο ματς πραγματοποίησε ο Εργκίν Άταμαν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, επαναφέροντας τον Ρογκαβόπουλο αντί του Ρισόν Χολμς.

Τον αποκλεισμό του Αμερικανού σέντερ στον απόηχο των όσων ανήρτησε και δήλωσε εκείνος και η σύζυγός του, σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet ο Hoopfellas.

Αναλυτικά το σχόλιο του Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet

«Ο αποκλεισμός του δεν έχει να κάνει μόνο με αγωνιστικούς λόγους, αλλά ήταν και ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ο Άταμαν το έχει ξανακάνει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να μην έχει ζωντανό στο ροτέισον τον Χολμς. Προφανώς είναι ένα μήνυμα και ο ίδιος πρέπει να το λάβει όπως πρέπει. Έχουμε δει στο παρελθόν ανάλογα παραδείγματα με τον Άταμαν, που έχει αναφερθεί εναντίον του Κλάιμπερν και αυτός το πήρε όπως ο Χολμς. Έχει να κάνει με το mindset του παιδιού, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι λάθος ή σωστό».