Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκος διασώθηκε χάρη στο ένστικτο της επιβίωσης.

Γύρω στις 10 και μισή βράδυ Παρασκευής, μια παγερή νύχτα με χιονόνερο στα βόρεια προάστια της Αθήνας, πήγε να ξημερώσει για τον Παναθηναϊκό Μεγάλη Παρασκευή. Θρήνος, κοπετός, υπόγεια οργή, μαυρίλα στα όρια του πένθους, το μόνο που έλειπε ήταν ο επιτάφιος, να κάνει τη διαδρομή από το ΟΑΚΑ του Μαρτίου μέχρι το ΟΑΚΑ του Μαΐου, στη μνήμη του ονείρου που έσβηνε.

Η παράγραφος με τη λυπητερή είχε σχεδόν γραφτεί: «Εάν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί και την Τρίτη στο Ντουμπάι της Βοσνίας, θα βρεθεί έξω από τη δεκάδα και θα περάσει στη δεξιά σελίδα της βαθμολογίας, από πατρίκιος πληβείος, μόλις πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Με δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του και ο σώζων εεαυτόν σωθήτω».

Στον επόμενο τόνο, delete και επιστροφή στα αναστάσιμα τροπάρια. Τι συνέβη και ξεχύθηκε λάβα μέσα από τους πάγους; Πού κρυβόταν αυτό το ηφαίστειο και πώς άνθισε ξαφνικά η μισοκαμένη γη;

Το μυστικό φαίνεται ότι κρύβεται στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης ή καλύτερα της επιβίωσης. Ο υπερήφανος οργανισμός του Παναθηναϊκού και η φανέλα με τα επτά αστέρια δεν αντέχει παταγώδη αποτυχία τη χρονιά που είχε σημαδευτεί ως ώρα μηδέν για το όγδοο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Το «ως εδώ» εκπορεύτηκε από την κερκίδα και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αφού πρώτα διυλίστηκε από το θυμωμένο βλέμμα του ιδιοκτήτη - ή ίσως το ακριβώς αντίστροφο. Η ομάδα που μέχρι το 28ο λεπτό έμοιαζε πιο γυάλινη και από το παρκέ της βρήκε τον μπροστάρη που χρειαζόταν όταν ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε το τζετ λαγκ και ισοπέδωσε έναν αντίπαλο που μέχρι τότε κυριαρχούσε απόλυτα, παρελαύνοντας στο ΟΑΚΑ ανεμίζοντας λάβαρο ενοχλητικά ερυθρόλευκο.

Στα τελευταία δώδεκα λεπτά της κρίσιμης αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός πέτυχε 32 πόντους και δέχθηκε μόνο 12, μετατρέποντας το ρέκβιεμ σε διθύραμβο. «Κάπως έτσι θα είναι στο φάιναλ-φορ», έλεγαν τα μάτια των παικτών του. Όχι ότι θα προκριθούν στο φάιναλ-φορ της Euroleague οι «πράσινοι» εάν μεθαύριο παίξουν «μπάσκετ» όπως αυτό των πρώτων 28 λεπτών. Ίσως στο εγχώριο της Basket League και μέχρι εκεί και μη παρέκει.

Εξηγείται και με τεχνικά κριτήρια η ανατροπή, πέρα από τα άυλα. Ο Εργκίν Άταμαν απέσυρε στον πάγκο εκείνους που παρέπαιαν και αυτούς που δεν ταίριαζαν στο εργόχειρο της βραδιάς και έριξε στο παρκέ την «πεντάδα του θανάτου», δίχως σέντερ, με δύο μόνο γκαρντ και με τους Χέις-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ να στήνουν οδόφραγμα στη ρακέτα. Με τον Ρογκαβόπουλο ζεστό, τον Ναν εξωγήινο και τον Σλούκα να νοικοκυρεύει, ο Παναθηναϊκός έγινε από συνονθύλευμα καταιγίδα.

Ο Ναν κέρδισε τα θαυμαστικά και ο «Ρόγκα» πρόσθεσε τα επιφωνήματα, αλλά στην οικονομία του αγώνα καταλύτης υπήρξε ο Χουάντσο, που ήταν μια άμυνα μόνος του και ευστόχησε και στο πιο βαρύ σουτ της βραδιάς. Το ίδιο δεν έγινε και στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις; Αναρωτιέμαι ώρες ώρες, πώς θα φαινόταν στους μπασκετόφιλους μίας άλλης εποχής η φράση «ο παίκτης κλειδί των δύο καθοριστικών αγώνων πέτυχε 5 πόντους στον καθέναν».

Πού θα βρισκόταν ο Παναθηναϊκός αν δεν είχε βρεθεί στον δρόμο του ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις; Μάλλον στον εορτασμό κάποιου μελαγχολικού επιταφίου, αδρανής χειροκροτητής του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, του Μονέκε και τον Τζάρεντ Μπάτλερ, που απόψε ήταν περισσότερο παίκτης Παναθηναϊκού παρά …Ολυμπιακού. Όταν οι «πράσινοι» χρειάστηκαν τεχνητή αναπνοή από την απέναντι όχθη, είδαν τον παινεμένο Αμερικανό να κάνει του κεφαλιού του, λες και ζούσε ματσάκι της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ. Στον Πειραιά θα ένιωσαν λίγο καλύτερα, που τον έχασαν.

Μ'αυτά και μ' αυτά τα θαυμαστά, ο Παναθηναϊκός απέφυγε τη νίλα, ταξιδεύει με λιγότερο άγχος για το αραβικό μέτωπο της Βοσνίας και πατάει με το ένα πόδι στην έκτη θέση της κατάταξης. Σύμφωνοι, το άλλο ακουμπάει ακόμη τη δέκατη, οπότε η κατάσταση δεν σηκώνει εφησυχασμό. Το δε δείγμα γραφής αυτής της παράξενης Παρασκευής, μέχρι που έσκασε το ηφαίστειο, δεν αντέχει σε αυστηρή κριτική. Ούτεε καν σε επιεική.

Ωστόσο, μπορεί απόψε να ζήσαμε το πραγματικό turning point του φετινού Παναθηναϊκού τώρα που πλησιάζουμε το τελευταίο βιράζ. Εάν μετά τις δύο σερί νίκες ολοκληρώσει αλώβητος και τη «διαβολοβδομάδα» που έρχεται, απέναντι σε Ντουμπάι και Μονακό, θα πάψει να κοιτάζει με αγωνία πίσω του και θα βαλθεί να σημαδεύει τις ομάδες της επάνω τετράδας.

