Χέιζ-Ντέιβις: «Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα του Κέντρικ και του Ματίας, προσπαθώ όσο μπορώ»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε λόγο για μια ομαδική νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, εξηγώντας πως οι «πράσινοι» μπορούν πάντα να παίζουν καλύτερα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέφερε στη flash interview μετά τη νίκη των «πράσινων» επί του Ερυθρού Αστέρα: «Χρειαζόμασταν τη νίκη, έκανα ό,τι μπορούσα. Ήταν πολύ καλή νίκη, ομαδική, μπορούμε πάντα να παίξουμε καλύτερα, πιστεύουμε στους εαυτούς μας, ο Κέντρικ έκανε σπουδαίο ματς. Είναι μια ομάδα του Κέντρικ και του Ματίας, και προσπαθώ να προσφέρω όπως μπορώ. Από τα πράγματα που έχω μάθει είναι ότι μπορεί σε κάποιο ματς να έχω 20 πόντους, σε άλλους 6. Σημασία έχει η νίκη. Προτιμάω να έχω 6 πόντους και να κερδίζουμε».

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει από την 8η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-14, έχοντας το ίδιο ρεκόρ με τέσσερις ομάδες.