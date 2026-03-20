Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε στις court seats στο τέταρτο δεκάλεπτο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής στην αναμέτρηση στο Telekom Center Athens με στόχο να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα σε μία κρίσιμη φάση στη EuroLeague.

Το διακύβευμα είναι τέτοιο βάσει και της βαθμολογίας, αλλά και της έντασης του παιχνδιού με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να κατέβει από τη σουίτα του στις court seats για να παρακολουθήσει το ματς, ώστε να βρεθεί όσο γίνεται πιο κοντά στην ομάδα.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ είχε δηλώσει πως θα παρακολουθεί κάθε αναμέτρηση του τριφυλλιού στο Telekom Center Athens κάτι που έχει κάνει πράξη,