Άταμαν: «Όλοι οι παίκτες άξιζαν αυτή τη νίκη»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14.

Ο Εργκίν Άταμαν στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς τόνισε πώς όλοι οι παίκτες του άξιζαν να πάρουν αυτή τη νίκη.

Αναλυτικά

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μεγάλο πρόβλημα με τον ΜακΙντάιρ, είχε 8 ασίστ και 7 πόντους. Δεν παίξαμε καλή άμυνα. Πήραν επιθετικά ριμπάουντ και έξτρα κατοχές. Χάσαμε τον έλεγχο. Στην τρίτη περίοδο παίξαμε καλή άμυνα, στην επίθεση χάσαμε τα πάντα, κάναμε λάθη. Συνεχίσαμε να παίζουμε επιθετική άμυνα, οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις μας έδωσαν σκορ, ο Ρογκαβόπουλος μας έδωσε περισσότερες κατοχές. Κάναμε καλύτερες επιθέσεις με τον Σλούκα. Όταν παίξαμε με τους Χουάντσο και Χέις-Ντέιβις στο 4 και το 5 είχαμε πιο δυναμική άμυνα. Ο Χουάντσο έπαιξε τρομερή άμυνα, ο Ναν βρήκε σκορ και πήραμε τη νίκη. Σημαντική νίκη για εμάς γιατί χάναμε με 12 πόντους και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για το σερί 32-12 και το τι ειπώθηκε στο τάιμ άουτ: «Τίποτα διαφορετικό δεν είπα. Οι παίκτες έπαιξαν τρομερά, έξυπνα στην επίθεση. Όλοι οι παίκτες άξιζαν αυτή τη νίκη».