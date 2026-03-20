Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας: Ο... πλέι-μέικερ Λεσόρ ασίστ «πάρε - κάρφωσε» στον Χέιζ-Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής στην αναμέτρηση στο Telekom Center Athens με στόχο να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα σε μία κρίσιμη φάση στη EuroLeague.
Το παιχνίδι έχει ένταση από το ξεκίνημά του, ωστόσο μία συνεργασία του Ματίας Λεσόρ με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο πρώτο δεκάλεπτο έκλεψε την παράσταση. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ μετατράπηκε σε πλέι-μέικερ μοιράζοντας μία ασίστ ακριβείας στον Αμερικανό φόργουορντ ο οποίος στη συνέχεια κάρφωσε εντυπωσιακά για το 11-11.
Fun to watch, to say the least.@ThiasLsf dishes it to @NIGEL_HAYES #EveryGameMatters pic.twitter.com/A43mo4C6lF— EuroLeague (@EuroLeague) March 20, 2026
