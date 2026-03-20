Ο Ρισόν Χολμς «κόπηκε» από τον Εργκίν Άταμαν ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και το Gazzetta παρουσιάζει τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στα ματς της Euroleague χωρίς τον Αμερικανό σέντερ.

Όπως έγινε γνωστό, οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα χωρίς τον Αμερικανό σέντερ.

Κατόπιν απόφασης του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο Ρισόν Χολμς έμεινε εκτός 12άδας για αυτό το παιχνίδι, καθώς επέλεξε να έχει τους Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ και Ντίνο Μήτογλου για τη θέση του σέντερ.

Αυτό θα είναι το 13ο παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει ο 33χρονος Αμερικανός, ο οποίος στη φετινή Euroleague έχει κατά μέσο όρο 7.9 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 9.1 μονάδες στο PIR, σουτάροντας με 64,4% στα δίποντα και 68% στις βολές.

Όπως είναι γνωστό, ο Ρισόν Χολμς έχει χάσει 12 ματς τη φετινή σεζόν, τα περισσότερα εκ των οποίων λόγω του τραυματισμού στο γόνατο ενώ σε ένα από αυτά ήταν DNP κατόπιν απόφασης του Άταμαν και πιο συγκεκριμένα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «T-Center».

Το συνολικό ρεκόρ του Παναθηναϊκού σε αυτά τα 12 ματς χωρίς τον Αμερικανό σέντερ ήταν μοιρασμένο, καθώς οι «πράσινοι» μέτρησαν έξι νίκες και έξι ήττες.

Τα ματς του Παναθηναϊκού χωρίς τον Χολμς