Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας: 100άρησε στη EuroLeague ο Ναν!
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής στην αναμέτρηση στο Telekom Center Athens με στόχο να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα σε μία κρίσιμη φάση στη EuroLeague.
Το γήπεδο των «πράσινων» ήταν κατάμεστο για ακόμη μία φορά, καθώς είχε ανακοινωθεί sold out εβδομάδες πριν με τον κόσμο να δίνει δυναμικά το «παρών» στηρίζοντας την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.
Μάλιστα σε αυτή την αναμέτρηση ο Κέντρικ Ναν πέτυχε το επίτευγμα των 100 παιχνιδιών στη EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
𝟭𝟬𝟬 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡! ☘️💯— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 20, 2026
Kendrick Nunn hits the 100-game mark with the Panathinaikos BC AKTOR jersey in the EuroLeague.
Keep on going, @nunnbetter_! 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908
