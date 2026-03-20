Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής στην αναμέτρηση στο Telekom Center Athens με στόχο να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα σε μία κρίσιμη φάση στη EuroLeague.

Το γήπεδο των «πράσινων» ήταν κατάμεστο για ακόμη μία φορά, καθώς είχε ανακοινωθεί sold out εβδομάδες πριν με τον κόσμο να δίνει δυναμικά το «παρών» στηρίζοντας την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Μάλιστα σε αυτή την αναμέτρηση ο Κέντρικ Ναν πέτυχε το επίτευγμα των 100 παιχνιδιών στη EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.