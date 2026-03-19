Με το πόδι στο... γκάζι έπαιξε η Ντουμπάι μετά το πρώτο 10λεπτο και επιβλήθηκε (87-74) της Μπάγερν στη SAP Garden, για την 32η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας για κορυφαίο τον Ντουέιν Μπέικον. Ο Αμερικανός σκόρερ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα κάνοντας τη διαφορά. Πολύτιμη βοήθεια προσέφερε και ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Από την Μπάγερν κανείς δεν διακρίθηκε, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Η Ντουμπάι πλέον μετράει 17 νίκες και 15 ήττες στη Euroleague, ενώ η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έχει 13 νίκες και 19 ήττες στη διοργάνωση.
Μπάγερν-Ντουμπάι: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπάγερν είχε τον έλεγχο με τους Όσκαρ Ντα Σίλβα και Αντρέας Ομπστ να σκοράρουν και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας ένα μικρό προβάδισμα (21-18 στο 10’). Ωστόσο, η Ντουμπάι ανέβασε σταδιακά την απόδοση της και έβγαλε αντίδραση με τον Ντουέιν Μπέικον να αναλαμβάνει δράση και τον Μφιόντου Καμπενγκέλε να σκοράρει από μέση και μακρινή απόσταση (37-42 στο 20’).
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ανέβασε την ένταση στην άμυνα και κρατώντας τους Γερμανούς στους 14 πόντους στην τρίτη περίοδο σκόραρε 23 πόντους και βρέθηκε στο +14 (51-65 στο 30’). Μάλιστα, στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε και στο +17 (51-68 στο 31.30’’) για τη Ντουμπάι που δεν αισθάνθηκε στη συνέχεια καμία απειλή, αφού η Μπάγερν δυσκολεύονταν να σκοράρει και δεν είχε κάποιον να ξεχωρίζει στα δύσκολα.
Η Ντουμπάι με την πολύ καλή άμυνα και τους Μπέικον-Καμπενγκέλε να σκοράρουν στην επίθεση έφτασε με σχετική άνεση στη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 37-42, 51-65, 74-87
Ο MVP: Ο Ντουέιν Μπέικον τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30:54 λεπτά συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28:20 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 23 ασίστ για 11 λάθη της Ντουμπάι εξηγούν γιατί είχε την κυριαρχία στο ματς απέναντι στη Μπάγερν.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Ντουμπάι είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα με 89-88 της Μπάγερν για την 15η αγωνιστική της Euroleague.
|FC Bayern Munich
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|N. Dimitrijevic *
|18:12
|7
|1/6
|16.7%
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|5/6
|83.3%
|0
|4
|4
|1
|6
|2
|2
|0
|-5
|9
|1
|O. Da Silva *
|28:20
|12
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|3
|4
|0
|0
|0
|-1
|21
|4
|X. Rathan-Mayes
|05:37
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|-2
|5
|N. Giffey
|11:50
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|7
|7
|J. Voigtmann
|06:42
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|-2
|10
|J. Jessup
|21:05
|10
|4/10
|40%
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|0
|2
|0
|0
|6
|11
|V. Lucic *
|14:09
|3
|1/4
|25%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|-17
|3
|13
|A. Obst *
|28:05
|10
|4/12
|33.3%
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|2
|3
|1
|0
|-15
|3
|17
|K. Fischer
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|J. Hollatz
|21:48
|8
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|6
|6
|4
|1
|0
|-8
|14
|22
|I. Mike
|19:19
|10
|5/8
|62.5%
|5/6
|83.3%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|4
|0
|1
|2
|-6
|11
|32
|W. Gabriel *
|24:53
|8
|4/9
|44.4%
|4/9
|44.4%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|3
|1
|1
|0
|-8
|6
|TOTAL
|200:00
|74
|29/66
|43.9%
|22/45
|48.9%
|7/21
|33.3%
|9/10
|90%
|10
|23
|33
|17
|34
|10
|8
|2
|-65
|83
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|2
|N. Dangubic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|D. Bacon *
|30:54
|21
|9/14
|64.3%
|8/10
|80%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|6
|3
|1
|3
|0
|+13
|27
|4
|A. Avramovic
|05:55
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|-4
|0
|7
|K. Prepelic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|D. Bertans
|16:49
|9
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|3/3
|100%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|+15
|10
|10
|J. Anderson *
|27:13
|10
|4/9
|44.4%
|2/4
|50%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|3
|1
|0
|1
|-3
|8
|11
|K. Kondic
|09:02
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|1
|0
|0
|-4
|2
|13
|D. Musa
|25:42
|11
|4/7
|57.1%
|3/4
|75%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|1
|5
|6
|2
|1
|3
|0
|0
|+7
|15
|17
|M. Kabengele *
|26:43
|16
|5/8
|62.5%
|3/5
|60%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100%
|0
|5
|5
|3
|2
|0
|2
|2
|+16
|26
|25
|M. Wright IV *
|31:25
|2
|1/7
|14.3%
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|9
|1
|1
|1
|0
|+23
|6
|30
|F. Petrusev *
|13:00
|2
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|+5
|0
|51
|B. Caboclo
|13:17
|10
|4/4
|100%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-3
|10
|Team
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|TOTAL
|200:00
|87
|31/60
|51.7%
|19/32
|59.4%
|12/28
|42.9%
|13/14
|92.9%
|5
|27
|32
|23
|17
|11
|7
|3
|+65
|109
