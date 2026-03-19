Η Ντουμπάι κυριάρχησε (87-74) απόλυτα της Μπάγερν στο Μόναχο για την 32η αγωνιστική της Euroleague με τον Ντουέιν Μπέικον να κάνει τη διαφορά.

Με το πόδι στο... γκάζι έπαιξε η Ντουμπάι μετά το πρώτο 10λεπτο και επιβλήθηκε (87-74) της Μπάγερν στη SAP Garden, για την 32η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας για κορυφαίο τον Ντουέιν Μπέικον. Ο Αμερικανός σκόρερ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα κάνοντας τη διαφορά. Πολύτιμη βοήθεια προσέφερε και ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Από την Μπάγερν κανείς δεν διακρίθηκε, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Η Ντουμπάι πλέον μετράει 17 νίκες και 15 ήττες στη Euroleague, ενώ η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έχει 13 νίκες και 19 ήττες στη διοργάνωση.

Μπάγερν-Ντουμπάι: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπάγερν είχε τον έλεγχο με τους Όσκαρ Ντα Σίλβα και Αντρέας Ομπστ να σκοράρουν και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας ένα μικρό προβάδισμα (21-18 στο 10’). Ωστόσο, η Ντουμπάι ανέβασε σταδιακά την απόδοση της και έβγαλε αντίδραση με τον Ντουέιν Μπέικον να αναλαμβάνει δράση και τον Μφιόντου Καμπενγκέλε να σκοράρει από μέση και μακρινή απόσταση (37-42 στο 20’).

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ανέβασε την ένταση στην άμυνα και κρατώντας τους Γερμανούς στους 14 πόντους στην τρίτη περίοδο σκόραρε 23 πόντους και βρέθηκε στο +14 (51-65 στο 30’). Μάλιστα, στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε και στο +17 (51-68 στο 31.30’’) για τη Ντουμπάι που δεν αισθάνθηκε στη συνέχεια καμία απειλή, αφού η Μπάγερν δυσκολεύονταν να σκοράρει και δεν είχε κάποιον να ξεχωρίζει στα δύσκολα.

Η Ντουμπάι με την πολύ καλή άμυνα και τους Μπέικον-Καμπενγκέλε να σκοράρουν στην επίθεση έφτασε με σχετική άνεση στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 37-42, 51-65, 74-87

Ο MVP: Ο Ντουέιν Μπέικον τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30:54 λεπτά συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28:20 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 23 ασίστ για 11 λάθη της Ντουμπάι εξηγούν γιατί είχε την κυριαρχία στο ματς απέναντι στη Μπάγερν.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Ντουμπάι είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα με 89-88 της Μπάγερν για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

FC Bayern Munich FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 N. Dimitrijevic * 18:12 7 1/6 16.7% 1/4 25% 0/2 0% 5/6 83.3% 0 4 4 1 6 2 2 0 -5 9 1 O. Da Silva * 28:20 12 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 2 2 4 3 4 0 0 0 -1 21 4 X. Rathan-Mayes 05:37 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 -2 5 N. Giffey 11:50 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 7 7 J. Voigtmann 06:42 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -2 10 J. Jessup 21:05 10 4/10 40% 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 4 0 2 0 0 6 11 V. Lucic * 14:09 3 1/4 25% 0/3 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 3 1 4 0 0 0 -17 3 13 A. Obst * 28:05 10 4/12 33.3% 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 1 1 3 2 3 1 0 -15 3 17 K. Fischer 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 J. Hollatz 21:48 8 3/4 75% 1/1 100% 2/3 66.7% 0/0 0% 3 3 6 6 6 4 1 0 -8 14 22 I. Mike 19:19 10 5/8 62.5% 5/6 83.3% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 4 0 1 2 -6 11 32 W. Gabriel * 24:53 8 4/9 44.4% 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 1 3 1 1 0 -8 6 TOTAL 200:00 74 29/66 43.9% 22/45 48.9% 7/21 33.3% 9/10 90% 10 23 33 17 34 10 8 2 -65 83