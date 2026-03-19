Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Μπασκόνια στo πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague με 90-80 σε μία βραδιά αρκετής κούρασης και μειωμένης ενέργειας. Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες και η Χάποελ έκανε εκπληκτικό ματς κόντρα στη Βίρτους με τρομερά ποσοστά ευστοχίας.

Η 32η αγωνιστική

Πέμπτη 19/3

Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87

Παρί–Παρτίζαν 81-90

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κατάταξη