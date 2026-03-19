Η Μπαρτσελόνα (18-14) πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια (20-12), επικρατώντας με 62-66, χάρη στον Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος τελείωσε τη δουλειά στα τελευταία λεπτά.

Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε σπουδαία νίκη στη Roig Arena, αφού επιβλήθηκε της Βαλένθια με 62-66 και έφτασε τις 18 νίκες, διεκδικώντας την απευθείας πρόκριση στα playoffs της EuroLeague. Ο Γουίλ Κλάιμπερν ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, σκοράροντας ένα μεγάλο τρίποντο στα 25.6 δευτερόλεπτα για το φινάλε που έδωσε το προβάδισμα στους Καταλανούς και «κλείδωσε» τη νίκη από τη γραμμή των βολών.

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κλάιμπερν να ευστοχεί σε τρίποντο και να ανεβάζει για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 15-26 στο 12'. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 33-35, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Τζόελ Πάρα (8π., 4/5 δίπ.), ενώ πήρε δεύτερες ευκαιρίες με τα οκτώ επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στη Βαλένθια που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Ζοσέπ Πουέρτο (8π.) και Ζαν Μοντέρο (7π.), σουτάροντας 3/15 τρίποντα. Στη συνέχεια, η Βαλένθια έτρεξε σερί 5-0 για να πάρει το προβάδισμα με τον Ντάριους Τόμπσον (38-37, 22'), ενώ ο Πάρα έκανε το 52-53 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο, ωστόσο η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας σε 60-59 με τον Κλάιμπερν. Μάλιστα, ο Αμερικανός περιφερειακός πέτυχε μεγάλο τρίποντο στα 25.6 δευτερόλεπα για τη λήξη, κάνοντας το 62-64! Ο Ματ Κοστέλο προσπάθησε να τελειώσει τη φάση κοντά στο καλάθι, αλλά έχασε την μπάλα. Ο Κλάιμπερν κέρδισε φάουλ, ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη, όμως μάζεψε ο ίδιος το επιθετικό ριμπάουντ και «κλείδωσε» τη νίκη της Μπαρτσελόνα, κάνοντας το τελικό 62-66 με 1/2 βολές.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-35, 52-53, 62-66.

Ο MVP: Ο Τζόελ Πάρα πέτυχε 14 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ σε 28 λεπτά, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νιλ Σακό είχε 12 πόντους με 5/7 δίποντα και 5 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα.

Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pedro Martinez MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 0 B. Badio * 16:14 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 1 0 -2 2 J. Puerto * 23:48 8 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 0 5 5 0 1 0 1 0 13 3 N. Reuvers * 22:26 3 1/1 100% 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 2 1 3 0 2 2 0 0 4 4 J. Pradilla * 22:39 8 4/4 100% 4/4 100% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 2 1 1 1 0 10 5 S. De Larrea 04:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 7 B. Key 16:12 5 1/1 100% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 4 0 0 0 2 8 J. Montero 23:46 11 2/4 50% 2/4 50% 1/4 25% 4/5 80% 0 3 3 3 0 1 0 0 12 10 O. Moore 12:55 8 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 1 2 1 0 0 4 12 N. Sako 17:34 12 5/7 71.4% 5/7 71.4% 0/0 0% 2/6 33.3% 3 2 5 0 1 1 1 0 14 13 D. Thompson * 22:20 7 2/4 50% 2/4 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 1 1 4 2 1 0 0 7 24 M. Costello 17:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 2 2 2 0 0 -10 77 Y. Sima 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 62 18/27 66.7% 12/19 63.2% 6/27 22.2% 8/17 47.1% 9 22 31 14 19 12 6 3 64