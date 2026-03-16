Η Μπαρτσελόνα θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό στο τέλος της σεζόν με τους Ράιτ, Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό να είναι οι μεγάλοι στόχοι.

Αποφασισμένοι να τα αλλάξουν όλα το προσεχές καλοκαίρι στη Μπαρτσελόνα είναι οι ιθύνοντες των «μπλαουγκράνα» σε συνεννόηση με τον προπονητή Τσάβι Πασκουάλ, ώστε να δημιουργήσουν ένα πιο ποιοτικό ρόστερ. Υπάρχουν επτά συμβόλαια παικτών που λήγουν και την ίδια στιγμή υπάρχουν τρεις παίκτες που είναι στο στόχαστρο σύμφωνα με την «AS».

Ο λόγος για τον Μόουζες Ράιτ, τον Σιλβέιν Φρανσίσκο και τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό. Όλοι στην Μπαρτσελόνα αντιλαμβάνονται πως χρειάζεται να γίνει ένα νέο ξεκίνημα. Πρέπει να χτίσουν μια καλύτερη ομάδα, προσαρμοσμένη στο όραμα του Τσάβι Πασκουάλ, για να επιστρέψουν στο κορυφαίο επίπεδο, και φαίνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο συμφωνεί. Με τα μισά συμβόλαια της ομάδας να λήγουν, έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και τη βεβαιότητα ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν όπως είναι, μια επανάσταση ετοιμάζεται.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Καταλονία το πλάνο είναι να μην ανανεωθούν τα συμβόλαια των περισσότερων παικτών που λήγουν. Υπάρχουν επτά από αυτούς (Σατοράνσκι, Λαπροβιτόλα, Μάιλς Κέιλ, Μάιλς Νόρις, Γουίλι, Βέσελι και Φολ) και ενώ η πιθανότητα να μείνουν κάποιοι δεν αποκλείεται, ο σύλλογος θα πει «αντίο» στους περισσότερους. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι τρεις σέντερ της ομάδας Γιαν Βέσελι, Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Γιουσούφα Φαλ θα δουν την πόρτα της εξόδου.

Οι Κέιλ και Νόρις έχουν μηδαμινές πιθανότητες να συνεχίσουν και οι Σατοράνσκι και Λαπροβίτολα μπορεί να έχουν επιλογές να μείνουν, αλλά τουλάχιστον ο πρώτος πιθανότατα να δεχθεί μια σημαντική μείωση αποδοχών. Ο Σατοράνσκι, μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι κανείς από τον σύλλογο δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του για να συζητήσει την ανανέωση του συμβολαίου του. Και είναι ήδη μέσα Μαρτίου.

Όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας τα τρία πρώτα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι στις συζητήσεις της διοίκησης με τον προπονητή είναι ο Μόουζες Ράιτ, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Ζάλγκιρις για τη θέση του σέντερ. Στα 27 του χρόνια, κάνει μια πολύ καλή χρονιά στη Λιθουανία και, επιπλέον, το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι σε καμία περίπτωση η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται για αυτόν, αλλά είναι στην καλύτερη θέση.

Μια ακόμη περίπτωση που έχουν στοχεύσει οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα είναι ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό της Μπασκόνια του οποίου το συμβόλαιο λήγει και είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Μάλιστα, έχουν ήδη γίνει όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Ισπανία κάποιες πρώτες διερευνητικές επαφές.

Η τρίτη περίπτωση που έχουν στοχεύσει οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα και ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του με τη Ζαλγκίρις, αλλά μια ρήτρα του επιτρέπει να φύγει αυτό το καλοκαίρι. Δεν καταλαμβάνει θέση παίκτη εκτός ΕΕ, έχει πολύ διαφορετικό προφίλ από τους πόιντ γκαρντ που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα και θα μπορούσε να αποκτηθεί για να προσδώσει ποιότητα στα γκαρντ.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση το διαθέσιμο μπάτζετ της Μπαρτσελόνα θα καθορίσει το σύνολο των κινήσεων της ομάδας. Πληροφορίες θέλουν τους «μπλαουγκράνα» να ανεβάζουν τον πήχη στα οικονομικά, αλλά ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί το ύψος του μπάτζετ για τη νέα σεζόν, καθώς κάποιοι από τους στόχους (Ράιτ, Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό) ίσως ξεφύγουν πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που δεν φαίνεται διατεθειμένη να οδηγηθεί η Μπαρτσελόνα, όσον αφορά το σχεδιασμό της νέας χρονιάς.