Το νέο συμβόλαιο του Κάρλικ Τζόουνς με την Παρτίζαν δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τον πρόεδρο Όστογια Μιχαήλοβιτς.

Παρότι ξεκίνησαν αρκετό καιρό οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Κάρλικ Τζόουνς με την Παρτίζαν, φαίνεται πως δεν προχωράει το θέμα όπως θα ήθελε η διοίκηση της σερβικής ομάδας. Ο λόγος είναι οι χειρισμοί του προέδρου Όστογια Μιχαήλοβιτς, που έχουν προκαλέσει... εκνευρισμό στον Αμερικανό γκαρντ που αγωνίζεται με τα χρώματα του Νότιου Σουδάν.

Ο Κάρλικ Τζόουνς είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2024 διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 1.4 εκατομμύρια ευρώ και ομολογουμένως αποτελεί με διαφορά τον καλύτερο παίκτη της Παρτίζαν και τον παίκτη που εισηγήθηκε πρώτο απ’ όλους ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν αποχωρήσει, προκειμένου να ξεκινήσουν συζητήσεις για την παραμονή του.

Στο διάστημα αυτό ωστόσο κύλησε αρκετό νερό στο αυλάκι και ο Όστογια Μιχαήλοβιτς με τις κινήσεις του όπως ήταν λογικό έκανε τον παίκτη να αναθεωρήσει τις σκέψεις του. Βλέποντας πως ο Τζαμπάρι Πάρκερ αποκτήθηκε με πολύ περισσότερα χρήματα από τον ίδιο, αλλά και ο Βασίλιε Μίτσιτς το περασμένο καλοκαίρι δέχθηκε πρόταση σύμφωνα με δηλώσεις του πρώην τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας Ζόραν Σάβιτς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ ήταν λογικό να αξιώνει και ο ίδιος περισσότερα.

Μπορεί να ακολούθησε ο τραυματισμός του που τον κράτησε για ένα μεγάλο διάστημα εκτός δράσης, ωστόσο ο Κάρλικ Τζόουνς δεν... ξέχασε την... απλοχεριά του Μιχαήλοβιτς σε Τζαμπάρι Πάρκερ, αλλά και στον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Σέικ Μίλτον και πλέον είναι αποφασισμένος να μην κάνει πίσω στο οικονομικό αξιώνοντας το μάξιμουμ από τη διοίκηση της Παρτίζαν.

Όλα αυτά που έγιναν σε επίπεδο διαπραγματεύσεων από τον Μιχαήλοβιτς δεν άρεσαν στον Κάρλικ Τζόουνς, γι’ αυτό και φέρεται να το έχει συζητήσει με τους συμπαίκτες του. Και ενώ η επέκταση της συνεργασίας είναι πιθανή, είναι ξεκάθαρο ότι η Παρτίζαν θα πρέπει πλέον να πληρώσει σημαντικά περισσότερα χρήματα αυτή τη φορά, από τα 1.4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τη νέα δημόσια δήλωση του Όστογια Μιχαήλοβιτς που επεσήμανε ότι έγινε ένα μεγάλο λάθος με τον Τζαμπάρι Πάρκερ, το μεγαλύτερο στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και με τον Σέικ Μίλτον.

