Καλάθης: Απίθανο καλάθι πίσω από τη μπασκέτα κόντρα στην Ντουμπάι ΒC (vid)
Η Ντουμπάι BC κυριάρχησε στην μεγαλύτερη διάρκεια στο Game 2, έκανε το 2-0 στους τελικούς της ABA Liga μετά το 86-81 επί της Παρτίζαν και πλέον θέλει άλλη μια νίκη για να πάρει τον τίτλο.
Πάντως την παράσταση έκλεψε στο ματς ο Νικ Καλάθης με ένα φοβερό buzzer beater. Ο Έλληνας γκαρντ σκόραρε πίσω από τη μπασκέτα στο τέλος της δεύτερης περιόδου και έδειξε την κλάση του.
👀👀 What a way to beat the buzzer!— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 6, 2026
NICK CALATHES, ladies and gentlemen!@dubaibasket | @PartizanBC #ABAPlayoffs | #NLBMagicMoment pic.twitter.com/gLHcA0TwD4
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