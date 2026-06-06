Ο Νικ Καλάθης πέτυχε το καλάθι του ματς κόντρα στην Ντουμπάι ΒC και ας ηττήθηκε η Παρτίζαν.

Η Ντουμπάι BC κυριάρχησε στην μεγαλύτερη διάρκεια στο Game 2, έκανε το 2-0 στους τελικούς της ABA Liga μετά το 86-81 επί της Παρτίζαν και πλέον θέλει άλλη μια νίκη για να πάρει τον τίτλο.

Πάντως την παράσταση έκλεψε στο ματς ο Νικ Καλάθης με ένα φοβερό buzzer beater. Ο Έλληνας γκαρντ σκόραρε πίσω από τη μπασκέτα στο τέλος της δεύτερης περιόδου και έδειξε την κλάση του.