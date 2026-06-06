Η Ντουμπάι BC κυριάρχησε στην μεγαλύτερη διάρκεια στο Game 2, έκανε το 2-0 στους τελικούς της ABA Liga μετά το 86-81 επί της Παρτίζαν και πλέον θέλει άλλη μια νίκη για να πάρει τον τίτλο.

Mια νίκη μακριά από τον τίτλο στην ABA Liga βρίσκεται η Ντουμπάι BC. Η ομάδα από τα Εμιράτα επικράτησε και στο δεύτερο ματς της Παρτίζαν, αυτή τη φορά με 86-81 και έτσι πήγε στο 2-0 τη σειρά των τελικών.

Oι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Οσετκόφσκι έκανε το 86-81 στα 38 δευτερόλεπτα για το τέλος, αλλά δεν είχαν χρόνο για κάτι καλύτερο, με τους γηπεδούχους να χαμογελούν στο τέλος.

Επόμενο ματς στις 10/6 στο Βελιγράδι, εκεί όπου η Ντουμπάι μπορεί να... σκουπίσει την αντίπαλο της και να πανηγυρίσει τον τίτλο.

Ο Μούσα είχε 16 πόντους, ο Αβράμοβιτς μέτρησε επίσης 16 πόντους και ο Καμπενγκέλε πρόσθεσε 13. Από την πλευρά των ηττημένων που τα έχουν βρει σκούρα, ο Τζόουνς σταμάτησε στους 15 με 5 ασίστ, ενώ ο Φερνάντο ειχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.