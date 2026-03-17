Η Παρτίζαν επικράτησε της Ντουμπάι BC με 88-74 για το εξ αναβολής παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Παρουσιάζοντας ένα καταπληκτικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο η Παρτίζαν κατάφερε να επικρατήσει της Ντουμπάι BC με 88-74 στο Βελιγράδι.

Οι Σέρβοι αν και δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά την αναμέτρηση, μπόρεσαν να επιστρέψουν στον αγώνα και έχοντας ως κορυφαίο τον ΚάρλικΤζόουνς ο οποίος τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, πανηγύρισαν την 11η νίκη τους στη διοργάνωση.

Παρτίζαν - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας

Η καλή κυκλοφορία στην επίθεση, σε συνδυασμό με την ευστοχία της (3/3 100%), ήταν τα στοιχεία που έδωσαν το προβάδισμα στην Ντουμπάι (0-6, 2’) στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ενώ στη συνέχεια προηγήθηκε και με +8 (13-21, 7’). Η Παρτίζαν είχε απάντηση και με (5-0) επιμέρους σερί, ψαλίδισε τη διαφορά (19-21, 8’), όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο εκ νέου στους οκτώ (18-26, 10’).

Στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου δεκαλέπτου, κάθε φορά που οι Σέρβοι επιχειρούσαν να μειώσουν, δεχόντουσαν απάντηση από τους φιλοξενούμενους που δεν επέτρεψαν να πέσει η απόσταση του σκορ κάτω από τους επτά πόντους (29-37, 16’), ενώ λίγο αργότερα την… εκτόξευσαν στους 16 (29-45, 18’), έπειτα από τρίποντα του Τζάστιν Άντερσον και του Ντουέιν Μπέικον. Η Παρτίζαν πραγματοποίησε ένα μικρό ξέσπασμα και πήγε στα αποδυτήρια, μειώνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (38-47, 20’).

Το «μαγικό» δεκάλεπτο των Σέρβων

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια βελτίωσε την άμυνά του και ήταν πιο αποτελεσματικό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και αυτά τα στοιχεία βοήθησαν για να μειώσει στους τρεις (44-47, 22’), ενώ μετά από τρίποντο του Λάκιτς ισοφάρισε και στους 47 πόντους (47-47, 23’) και μετέπειτα ο ΚάρλικΤζόουνς έβαλε μπροστά την ομάδα του (49-47, 23’).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» σε όλο το δεκάλεπτο και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +6 (63-57, 30’) και επιμέρους σερί (10-25). Στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου η ομάδα του Γκόλεματς πήρε πίσω το προβάδισμα (63-64, 33'), ενώ στη συνέχεια αμφότερες εναλλάσσονταν στο σκορ και πήγαιναν «χέρι-χέρι», οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρησης (70-68, 35').

Η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ που έπαιρνε και μπόρεσε να... ξεφύγει με +8 (76-68, 36'), μετά από εύστοχο σουτ τριών πόντων του Κάρλικ Τζόουνς. Στα τελευταία λεπτά οι Σέρβοι έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και «κλείδωσαν» τη νίκη μετά από καλάθι του Μίλτον (83-72, 39').

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 38-47, 63-57, 88-74



MVP ΗΤΑΝ Ο…Κάρλικ Τζόουνς με 23 πόντους (7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μφιόντου Καμπενγκέλε με 14 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 16 λάθη της Ντουμπάι.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Παρτίζαν είχε κερδίσει με 86-76.

Partizan Mozzart Bet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Joan Penarroya MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 C. Jones * 27:51 23 8/12 66.7% 7/9 77.8% 1/3 33.3% 6/7 85.7% 0 3 3 5 1 2 1 1 31 2 S. Milton 24:48 13 5/9 55.6% 2/5 40% 3/4 75% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 1 1 14 5 D. Osetkowski * 21:02 7 3/9 33.3% 2/3 66.7% 1/6 16.7% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 -2 10 U. Mijailovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 A. Pokusevski 07:41 2 1/4 25% 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 1 2 12 S. Brown * 29:12 12 4/10 40% 2/5 40% 2/5 40% 2/2 100% 2 1 3 3 1 0 0 0 11 13 A. Radanov 08:55 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 2 0 1 0 2 17 I. Bonga * 17:05 14 4/7 57.1% 1/2 50% 3/5 60% 3/4 75% 1 4 5 0 3 0 1 0 17 19 A. Lakic 11:17 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 2 0 2 0 5 23 T. Jekiri 16:14 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2 5 0 4 2 0 0 -2 24 B. Fernando * 23:46 8 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 5 2 7 2 4 3 1 0 10 33 N. Calathes 12:09 4 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 2 1 1 1 0 5 TOTAL 200:00 88 33/68 48.5% 22/39 56.4% 11/29 37.9% 11/13 84.6% 12 22 34 15 22 11 8 3 93