Παρτίζαν - Ντουμπάι BC 88-74: «Διπρόσωπη» αλλά νικήτρια!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Η Παρτίζαν επικράτησε της Ντουμπάι BC με 88-74 για το εξ αναβολής παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Παρουσιάζοντας ένα καταπληκτικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο η Παρτίζαν κατάφερε να επικρατήσει της Ντουμπάι BC με 88-74 στο Βελιγράδι.

Οι Σέρβοι αν και δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά την αναμέτρηση, μπόρεσαν να επιστρέψουν στον αγώνα και έχοντας ως κορυφαίο τον ΚάρλικΤζόουνς ο οποίος τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, πανηγύρισαν την 11η νίκη τους στη διοργάνωση.

Παρτίζαν - Ντουμπάι BC: Ο αγώνας

Η καλή κυκλοφορία στην επίθεση, σε συνδυασμό με την ευστοχία της (3/3 100%), ήταν τα στοιχεία που έδωσαν το προβάδισμα στην Ντουμπάι (0-6, 2’) στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ενώ στη συνέχεια προηγήθηκε και με +8 (13-21, 7’). Η Παρτίζαν είχε απάντηση και με (5-0) επιμέρους σερί, ψαλίδισε τη διαφορά (19-21, 8’), όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο εκ νέου στους οκτώ (18-26, 10’).

 

Στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου δεκαλέπτου, κάθε φορά που οι Σέρβοι επιχειρούσαν να μειώσουν, δεχόντουσαν απάντηση από τους φιλοξενούμενους που δεν επέτρεψαν να πέσει η απόσταση του σκορ κάτω από τους επτά πόντους (29-37, 16’), ενώ λίγο αργότερα την… εκτόξευσαν στους 16 (29-45, 18’), έπειτα από τρίποντα του Τζάστιν Άντερσον και του Ντουέιν Μπέικον. Η Παρτίζαν πραγματοποίησε ένα μικρό ξέσπασμα και πήγε στα αποδυτήρια, μειώνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (38-47, 20’).

Το «μαγικό» δεκάλεπτο των Σέρβων

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια βελτίωσε την άμυνά του και ήταν πιο αποτελεσματικό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και αυτά τα στοιχεία βοήθησαν για να μειώσει στους τρεις (44-47, 22’), ενώ μετά από τρίποντο του Λάκιτς ισοφάρισε και στους 47 πόντους (47-47, 23’) και μετέπειτα ο ΚάρλικΤζόουνς έβαλε μπροστά την ομάδα του (49-47, 23’).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» σε όλο το δεκάλεπτο και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +6 (63-57, 30’) και επιμέρους σερί (10-25). Στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου η ομάδα του Γκόλεματς πήρε πίσω το προβάδισμα (63-64, 33'), ενώ στη συνέχεια αμφότερες εναλλάσσονταν στο σκορ και πήγαιναν «χέρι-χέρι», οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρησης (70-68, 35').

Η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ που έπαιρνε και μπόρεσε να... ξεφύγει με +8 (76-68, 36'), μετά από εύστοχο σουτ τριών πόντων του Κάρλικ Τζόουνς. Στα τελευταία λεπτά οι Σέρβοι έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και «κλείδωσαν» τη νίκη μετά από καλάθι του Μίλτον (83-72, 39').

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 38-47, 63-57, 88-74


MVP ΗΤΑΝ ΟΚάρλικ Τζόουνς με 23 πόντους (7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΜφιόντου Καμπενγκέλε με 14 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 16 λάθη της Ντουμπάι.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Παρτίζαν είχε κερδίσει με 86-76.

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Joan PenarroyaMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1C. Jones *27:51238/1266.7%7/977.8%1/333.3%6/785.7%0335121131
2S. Milton24:48135/955.6%2/540%3/475%0/00%1121201114
5D. Osetkowski *21:0273/933.3%2/366.7%1/616.7%0/00%00002100-2
10U. Mijailovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11A. Pokusevski07:4121/425%1/1100%0/30%0/00%022000012
12S. Brown *29:12124/1040%2/540%2/540%2/2100%2133100011
13A. Radanov08:5521/250%1/1100%0/10%0/00%000220102
17I. Bonga *17:05144/757.1%1/250%3/560%3/475%1450301017
19A. Lakic11:1731/1100%0/00%1/1100%0/00%022020205
23T. Jekiri16:1400/20%0/20%0/00%0/00%32504200-2
24B. Fernando *23:4684/757.1%4/757.1%0/00%0/00%5272431010
33N. Calathes12:0942/540%2/450%0/10%0/00%033211105
TOTAL200:008833/6848.5%22/3956.4%11/2937.9%11/1384.6%1222341522118393
Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Jurica GolemacMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2N. Dangubic07:1900/10%0/00%0/10%0/00%022110001
3D. Bacon20:0393/837.5%2/633.3%1/250%2/2100%112342005
4A. Avramovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
7K. Prepelic11:4592/540%1/1100%1/425%4/580%2130101011
8D. Bertans15:5330/40%0/00%0/40%3/3100%00002200-4
10J. Anderson *26:5173/560%2/366.7%1/250%0/00%011041102
13D. Musa *28:19103/742.9%1/333.3%2/450%2/2100%0333121114
17M. Kabengele *23:31145/862.5%5/771.4%0/10%4/4100%0553422220
25M. Wright IV *30:1293/742.9%2/540%1/250%2/450%011533005
30F. Petrusev *24:2293/475%3/475%0/00%3/3100%1560021016
34K. Kamenjas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
51B. Caboclo11:4542/2100%2/2100%0/00%0/20%145001018
TOTAL200:007424/5147.1%18/3158.1%6/2030%20/2580%624301520166479
@Photo credits: x_PartizanBC
     

