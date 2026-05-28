Παπαπέτρου: «Το λέω τώρα, το είπα κι όταν σταμάτησα... Είναι τόσο ωραίο να μπορείς να συγχαρείς την αντίπαλη ομάδα»
Σπουδαία λόγια από τον Ιωάννη Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet σχετικά με την τοξικότητα και την αστείρευτη δαμάχη που παρατηρούμε στα ελληνικά γήπεδα.
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού χρησιμοποίησε το βήμα του για να μιλήσει για το πώς ο αθλητισμός υπάρχει για να ενώνει τον κόσμο κι όχι για να σπέρνει τη διχόνοια ανάμεσα στους φιλάθλους του.
Σε μια εποχή όπου υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες να βελτιωθούν στην χώρα μας οι συνθήκες και τα γήπεδα ώστε να βλέπει με περισσότερη ευχαρίστηση ο καθένας από εμάς την αγαπημένη του ομάδα, είναι κρίμα όλες αυτές οι προσπάθειες να πηγαίνουν χαμένες εξαιτίας της έχθρας και της τοξικότητας.
Μέσω δικής του προσωπικής εμπειρίας υποστήριξε ότι είναι τόσο ωραίο το να μπορούμε να συγχαρούμε την αντίπαλη ομάδα και να στηρίζουμε όλοι το «ευ αγωνίζεσθαι», χωρίς να υπάρχει καμία διαμάχη και καμία αντιπαλότητα εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.
Δείτε το απόσπασμα από το Gazz Floor by Novibet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.