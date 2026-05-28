Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την τοξικότητα στον ελληνικό αθλητισμό και στο πώς οι ίδιοι οι αθλητές μπορούν να τον περιορίσουν.

Σπουδαία λόγια από τον Ιωάννη Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet σχετικά με την τοξικότητα και την αστείρευτη δαμάχη που παρατηρούμε στα ελληνικά γήπεδα.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού χρησιμοποίησε το βήμα του για να μιλήσει για το πώς ο αθλητισμός υπάρχει για να ενώνει τον κόσμο κι όχι για να σπέρνει τη διχόνοια ανάμεσα στους φιλάθλους του.

Σε μια εποχή όπου υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες να βελτιωθούν στην χώρα μας οι συνθήκες και τα γήπεδα ώστε να βλέπει με περισσότερη ευχαρίστηση ο καθένας από εμάς την αγαπημένη του ομάδα, είναι κρίμα όλες αυτές οι προσπάθειες να πηγαίνουν χαμένες εξαιτίας της έχθρας και της τοξικότητας.

Μέσω δικής του προσωπικής εμπειρίας υποστήριξε ότι είναι τόσο ωραίο το να μπορούμε να συγχαρούμε την αντίπαλη ομάδα και να στηρίζουμε όλοι το «ευ αγωνίζεσθαι», χωρίς να υπάρχει καμία διαμάχη και καμία αντιπαλότητα εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.