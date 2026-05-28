Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Βάλτε πρόστιμα σε όλους μας ή κοιτάξτε σοβαρά το θέμα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λίγες ημέρες μετά το τέλος του Final Four, έκανε ανάρτηση στα social media.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε στο Instagram σχετικά με την EuroLeague.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην Ρεάλ και τα όσα ειπώθηκαν μετά το Final Four, ενώ κάλεσε την EuroLeague να κοιτάξει το θέμα.

Αναλττικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Στον Παναθηναϊκό είναι οι τρελοί που μιλούν πρώτοι. Ξέρετε… οι τύποι που λέγονται κακοί, που παίρνουν πρόστιμα και τιμωρίες. Και μετά… η ιστορία μιλάει από μόνη της.

Παίκτες, προπονητές, κλαμπ όλοι, πέρα από το να βλέπουν, μιλούν για τα προφανή. Είτε βάλτε πρόστιμο σε όλους μας μέχρι να μην έχετε άλλο περιεχόμενο, ή κοιτάξτε σοβαρά το θέμα.

Το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο που ποτέ δεν μιλά, φτάνει στο σημείο να διαμαρτύρεται δημόσια»

