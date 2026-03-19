Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: Κεκλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση
Η Ρεάλ θα φιλοξενήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (24/03, 22:00) στη Μαδρίτη για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς το οποίο θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου.
Παρά το υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον που έχει το παιχνίδι, οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» δεν θα μπορούν να στηρίξουν την ομάδα τους.
Συγκεκριμένα ο αγώνας κηρύχθηκε «υψηλού κινδύνου» από την τοπική αστυνομία, κάτι που είχε συμβεί και στην προηγούμενη αναμέτρηση των Μαδριλένων με την άλλη ομάδα του Ισραήλ τη Μακάμπι.
Η Ρεάλ βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 20 νίκες και 11 ήττες, ενώ στον αντίποδα η Χάποελ είναι στην 5η θέση με 19-11.
🚨El Real Madrid jugará a puerta cerrada el partido de Euroliga del próximo martes 24 en el Movistar Arena frente al Hapoel Tel Aviv.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) March 19, 2026
Delegación de Gobierno ha confirmado la medida por motivos de seguridad. pic.twitter.com/nA70QMgSlk
