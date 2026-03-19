Το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 33η αγωνιστική της EuroLeague θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ρεάλ θα φιλοξενήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (24/03, 22:00) στη Μαδρίτη για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς το οποίο θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου.

Παρά το υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον που έχει το παιχνίδι, οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» δεν θα μπορούν να στηρίξουν την ομάδα τους.

Συγκεκριμένα ο αγώνας κηρύχθηκε «υψηλού κινδύνου» από την τοπική αστυνομία, κάτι που είχε συμβεί και στην προηγούμενη αναμέτρηση των Μαδριλένων με την άλλη ομάδα του Ισραήλ τη Μακάμπι.

Η Ρεάλ βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 20 νίκες και 11 ήττες, ενώ στον αντίποδα η Χάποελ είναι στην 5η θέση με 19-11.