Άταμαν: «Στο Βελιγράδι 20 χιλιάδες οπαδοί ήταν εναντίον μας»

Στην αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και για όσα συνέβησαν στο Βελιγράδι, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Έργκιν Άταμαν.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του να αναφέρεται σχετικά με την αναμέτρηση στο Βελιγράδι.

Επίσης τόνισε πως είναι ο ένας από τους επτά τελικούς που θα δώσει η ομάδα του μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Τα επόμενα επτά παιχνίδια είναι τελικός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε όλοι μας, όλοι οι παίκτες, όλο το επιτελείο και όλοι οι οπαδοί, από το πρώτο έως το το τελευταίο λεπτό για να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Θυμάμαι από το παιχνίδι στο Βελιγράδι μας κερδίσανε, παίξανε πολύ σκληρό παιχνίδι, παίξαμε απαίσια εκεί πέρα και χάσαμε ένα δραματικό παιχνίδι. Επίσης από όσο θυμάμαι 20 χιλιάδες οπαδοί για μία ώρας φώναζαν "Ολυμπιακός Ολυμπιακός", εναντίον εμάς. Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι για εμάς, ένα παιχνίδι για τους οπαδούς μας, να παίξουμε επιθετικά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Είναι ένας από τους τελικούς για εμάς για την κατάταξη, εναντίον σε μια ομάδα που έκανε τα πάντα εναντίον μας στο Βελιγράδι. Τώρα είναι η σειρά μας να τους δείξουμε πώς είναι το γήπεδό μας και οι παίκτες φυσικά, ότι παίζουμε καλό μπάσκετ».

Για τη δήλωση του Ομπράντοβιτς σχετικά με την πίεση που δημιουργούν οι διαιτητές στο γήπεδο: «Αυτή είναι η γνώμη του. Πιστεύω όταν παίξαμε στο Βελιγράδι, με την Παρτίζαν τον Ερυθρό, στη Φενέρμπαχτσε είναι το ίδιο και περισσότερο. Η μόνη πίεση που έχουμε είναι η θέση μας. Η θέση μας δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο να το αλλάξουμε, έχουμε την ικανότητα να το αλλάξουμε. Οι οπαδοί θα δώσουν όλη την υποστήριξη, αλλά στο τέλος οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι για το φινάλε της σεζόν».

Για την πίεση που υπάρχει στην ομάδα: «Η ομάδα μας παίζει καλύτερα υπό πίεση. Χάσαμε κάποια παιχνίδια με ομάδες που είναι πιο χαμηλά. Πρέπει να είμαστε σκληροί και αποφασισμένοι. Έχουμε πλήρη ομάδα για να πάρουμε τη νίκη και να ανεβούμε βαθμολογικά. Η στρατηγική μου είναι να παίζουμε με 9-10 παίκτες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε και όποιοι είναι πιο έτοιμοι και συγκεντρωμένοι αυτοί θα παίξουν».

Για το ότι θα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους: «Παίζω το ματς με 9-10 παίκτες. Ποτέ δεν σκέφτομαι ότι αυτός ο παίκτης παίζει και αυτός δεν παίζει. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να παίρνω τη νίκη».

Για τον Χολμς και το σχόλιό του: «Με την ερώτησή σας απαντήσατε μόνος, μισώ τα social media»