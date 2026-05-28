Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην αλλαγή στους ξένους που είχε δικαίωμα να κάνει πριν τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, με τον Τσέντι Όσμαν να επιστρέφει στην 8άδα ενόψει των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Ο Τσέντι Όσμαν πήρε την θέση του τραυματία Κένεθ Φαρίντ, με τον Παναθηναϊκό να έχει ακόμη μια αλλαγή, την οποία θα μπορεί να δηλώσει πριν τους τελικούς.

Μετά την προσθήκη του Τσέντι Όσμαν, η 8άδα των ξένων του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους:

Όσμαν Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Χουάντσο, Γκριγκόνις, Σορτς