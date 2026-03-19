GM Μονακό για αποχώρηση Σπανούλη: «Δεν αφορούσε μόνο ένα ζήτημα»

O GM της Μονακό, Ολέξι Γεφίμοφ στάθηκε στην επόμενη μέρα της Μονακό αλλά και στον Βασίλη Σπανούλη.

Ο GM της Μονακό, Ολέξι Γεφίμοφ μίλησε στο Basketnews και τόνισε ότι ο σύλλογος λαμβάνει μέτρα όχι μόνο για να εξασφαλίσει τη θέση του στην EuroLeague, αλλά και για να ενισχύσει το project. Επίσης, αναφέρθηκε στα εσωτερικά ζητήματα που έγιναν πρόσφατα γνωστά και τράβηξαν σημαντική προσοχή, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης του Βασίλη Σπανούλη.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα παρακάτω.

Για την οικονομική κατάσταση της ομάδας: «Καταρχάς, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση έχει παρουσιαστεί μερικές φορές με πιο δραματικό τρόπο από την πραγματικότητα.

Ο σύλλογος αντιμετώπισε πρόβλημα ρευστότητας λόγω του γεγονότος ότι το βασικό επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο του κύριου μετόχου, το οποίο βρίσκεται στην Ουκρανία, έχει πληγεί από πυραυλικές επιθέσεις. Αυτό δημιούργησε πίεση, αλλά δεν άλλαξε τη θεμελιώδη δομή του έργου.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι συνεργαστήκαμε εποικοδομητικά με τις αρχές του Μονακό και με τους θεσμούς του μπάσκετ για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.

Ο σύλλογος συνεχίζει να λειτουργεί, η ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται, έχουμε ήδη κερδίσει δύο εγχώριους τίτλους και μόλις προκριθήκαμε στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της σταθερότητας του οργανισμού.

Για την αποχώρηση του Σπανούλη: «Ο Βασίλης είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας και η Μονακό θα είναι πάντα ευγνώμων για τον ρόλο που έπαιξε στην καθοδήγηση του συλλόγου στον πρώτο τελικό EuroLeague για γαλλική ομάδα. Φτάσαμε πολύ κοντά στο να τον κερδίσουμε και αυτή η στιγμή θα είναι πάντα μέρος της ιστορίας του συλλόγου.

Όπως πολλοί σπουδαίοι ανταγωνιστές, ο Βασίλης είναι κάποιος που αξιολογεί συνεχώς το περιβάλλον γύρω του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Πήρε μια προσωπική απόφαση που σεβόμαστε.

Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι η αποχώρησή του δεν αφορούσε ένα μόνο ζήτημα ή μια απλή αφήγηση. Αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι πάντα αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και, ως σύλλογος, η εστίασή μας τώρα είναι στη συνέχιση της δουλειάς και της φιλοδοξίας που μας έφερε σε αυτό το επίπεδο.

Για το τι επίδραση έχει η αποχώρηση Σπανούλη στην ομάδα: «Φυσικά, τώρα βρισκόμαστε υπό σημαντική πίεση. Αλλά η πίεση είναι μέρος του ταξιδιού όταν στοχεύεις ψηλά. Αυτό που ορίζει μια ομάδα δεν είναι ποτέ η ίδια η πίεση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα ανταποκρίνεται σε αυτήν, με ενότητα και πίστη.

Όταν όλα είναι εύκολα, όλοι φαίνονται δυνατοί. Ο αληθινός χαρακτήρας εμφανίζεται όταν έρχεται η πίεση. Αυτή είναι η στιγμή που μια ομάδα δείχνει ποια πραγματικά είναι».