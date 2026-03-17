Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί 93-82: Με «σφραγίδα» Μπλέικνι-Μπράιαντ

Γιάννης Πάλλας
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε (93-82) της Παρί για την εξ αναβολής 21η αγωνιστική της Euroileague με σπουδαία εμφάνιση των Αντόνιο Μπλέικνι και Ελάιτζα Μπράιαντ.

Παίζοντας εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο (δέχθηκε μόλις 29 πόντους) η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε (93-82) της Παρί, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Euroleague που διεξήχθη στο Arena 8888 στη Σόφια. Οι Ισραηλινοί είχαν σε σπουδαία ημέρα τον Αντόνιο Μπλέικνι με 24 πόντους και 5 ριμπάουντ, καθώς επίσης και τον Ελάιτζα Μπράιαντ με 18 πόντους και 5 ασίστ.

Από τη γαλλική ομάδα ο Ναντίρ Ιφί είχε 16 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Τζάρετ Ρόντεν είχε 13 πόντους και 4 κλεψίματα. Η Χάποελ έχει πλέον ρεκόρ 19-11 στη Euroleague, ενώ η Παρί μετράει 12 νίκες και 20 ήττες στη διοργάνωση.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρί με το ιδιότυπο στυλ παιχνιδιού της και τις επιθέσεις στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα μπόρεσε με τους Ναντίρ Ιφί και Τζέρεμι Μόργκαν να έχει τον έλεγχο (17-23 στο 7’). Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσπάθησε να αντιδράσει με τους Μίτσιτς και Γουέινραιτ (24-30 στο 10’), αλλά στη συνέχεια και πάλι οι Γάλλοι μπόρεσαν να ξεφύγουν (26-35 στο 13’ και 33-42 στο 15’), καθώς σούταραν πολύ καλά από την περιφέρεια (7/14 τρίποντα, 50%), αλλά και στα δίποντα (12/19, 63.2%).

Η άνοδος στην απόδοση του Αντόνιο Μπλέικνι (είχε 11 πόντους στο πρώτο μέρος) και του Ελάιτζα Μπράιαντ επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να πλησιάσουν σε απόσταση... αναπνοής (43-44 στο 17.30), καθώς οι παίκτες του Φρανσίσκο Ταμπελίνι πιέστηκαν από την άμυνα της Χάποελ, ενώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον το «βαρύ πυροβολικό» της Παρί έμεινε στους 2 πόντους σε 7 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο 20λεπτο.

 

Στο δεύτερο ημίχρονο η Χάποελ προσπέρασε (64-63 στο 26.30’’) με τον Αντόνιο Μπλέικνι, καθώς η Παρί δυσκολεύτηκε από την πιεστική άμυνα και με τον Ρόμπινσον να είναι... εξαφανισμένος μπόρεσε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ξεφύγει (68-63 στο 27.30’’ και 75-66 στο 29’) και να έχει τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού του αγώνα.

Μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο οι Ισραηλινοί διατήρησαν μια διαφορά (82-75 στο 35’) και με τους Μπλέικνι-Οτούρου έφτασαν στο +10 (89-79 στο 38’) και στη συνέχεια στο +12 (91-79 στο 38.50’’) «κλειδώνοντας» τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-30, 52-53, 75-69, 93-82.

Ο MVP: Ο Αντόνιο Μπλέικνι που τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (3/3 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 27:03 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί με 16 πόντους, 1 ειμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλεψιμο σε 23:57 λεπτά, μαζί με τον Αλέν Ντοκοσί, ο οποίος είχε 8 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:32 λεπτά είχαν αμφότεροι από 17 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 21 ασίστ για 12 λάθη της Χάποελ έναντι των 14 ασίστ για 16 λάθη της Παρί εξηγεί την κυριαρχία των Ισραηλινών στο παρκέ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Χάποελ επικράτησε (89-88) της Παρί στην ADIDAS ARENA, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Hapoel IBI Tel AvivMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
1C. Jones15:2952/728.6%1/333.3%1/425%0/00%011211003
2A. Blakeney27:03249/1369.2%3/3100%6/1060%0/00%0551300025
3E. Bryant *29:01186/966.7%5/771.4%1/250%5/683.3%0005731018
6I. Segev00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
9G. Palatin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10B. Timor03:5421/1100%1/1100%0/00%0/00%011021000
17C. Malcolm *22:50114/944.4%3/650%1/333.3%2/450%011140118
21T. Odiase08:5421/250%1/250%0/00%0/00%011000002
22V. Micic *29:1971/911.1%0/30%1/616.7%4/4100%0559733113
24I. Wainright *32:2494/666.7%3/3100%1/333.3%0/00%2572313017
25D. Oturu *31:06156/785.7%6/785.7%0/00%3/475%0331511121
26Y. Madar00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL200:009334/6354%23/3565.7%11/2839.3%14/1877.8%5263121321293112
Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
2N. Hifi23:57166/1540.0%5/955.6%1/616.7%3/3100%0116041017
4L. Cavaliere14:1121/425.0%1/425.0%0/00%0/00%10111110-1
5J. Robinson *15:2482/1020.0%0/30.0%2/728.6%2/366.7%11214000-1
7S. Herrera *15:1931/616.7%0/00.0%1/616.7%0/00%123110001
8J. Rhoden *22:19135/1241.7%2/540.0%3/742.9%0/00%112031407
9L. Stevens19:2963/742.9%3/650.0%0/10%0/00%134123013
13A. Dokossi *23:3283/3100%3/3100%0/00%2/2100%65112350017
15M. Faye16:2831/250.0%1/250.0%0/00%1/250%314021004
20J. Morgan15:3593/475.0%0/10%3/3100%0/00%1230000011
22A. M'baye11:0451/250.0%0/00%1/250%2/2100%000000106
24Y. Ouattara09:4994/4100%3/3100%1/1100%0/00%000110009
35D. Willis12:5300/40%0/30%0/10%0/00%066100004
TOTAL200:008230/7341.1%18/3946.2%12/3435.3%10/1283.3%1525401417167179
     

