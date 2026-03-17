Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε (93-82) της Παρί για την εξ αναβολής 21η αγωνιστική της Euroileague με σπουδαία εμφάνιση των Αντόνιο Μπλέικνι και Ελάιτζα Μπράιαντ.

Παίζοντας εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο (δέχθηκε μόλις 29 πόντους) η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε (93-82) της Παρί, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Euroleague που διεξήχθη στο Arena 8888 στη Σόφια. Οι Ισραηλινοί είχαν σε σπουδαία ημέρα τον Αντόνιο Μπλέικνι με 24 πόντους και 5 ριμπάουντ, καθώς επίσης και τον Ελάιτζα Μπράιαντ με 18 πόντους και 5 ασίστ.

Από τη γαλλική ομάδα ο Ναντίρ Ιφί είχε 16 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Τζάρετ Ρόντεν είχε 13 πόντους και 4 κλεψίματα. Η Χάποελ έχει πλέον ρεκόρ 19-11 στη Euroleague, ενώ η Παρί μετράει 12 νίκες και 20 ήττες στη διοργάνωση.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρί με το ιδιότυπο στυλ παιχνιδιού της και τις επιθέσεις στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα μπόρεσε με τους Ναντίρ Ιφί και Τζέρεμι Μόργκαν να έχει τον έλεγχο (17-23 στο 7’). Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσπάθησε να αντιδράσει με τους Μίτσιτς και Γουέινραιτ (24-30 στο 10’), αλλά στη συνέχεια και πάλι οι Γάλλοι μπόρεσαν να ξεφύγουν (26-35 στο 13’ και 33-42 στο 15’), καθώς σούταραν πολύ καλά από την περιφέρεια (7/14 τρίποντα, 50%), αλλά και στα δίποντα (12/19, 63.2%).

Η άνοδος στην απόδοση του Αντόνιο Μπλέικνι (είχε 11 πόντους στο πρώτο μέρος) και του Ελάιτζα Μπράιαντ επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να πλησιάσουν σε απόσταση... αναπνοής (43-44 στο 17.30), καθώς οι παίκτες του Φρανσίσκο Ταμπελίνι πιέστηκαν από την άμυνα της Χάποελ, ενώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον το «βαρύ πυροβολικό» της Παρί έμεινε στους 2 πόντους σε 7 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο 20λεπτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Χάποελ προσπέρασε (64-63 στο 26.30’’) με τον Αντόνιο Μπλέικνι, καθώς η Παρί δυσκολεύτηκε από την πιεστική άμυνα και με τον Ρόμπινσον να είναι... εξαφανισμένος μπόρεσε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ξεφύγει (68-63 στο 27.30’’ και 75-66 στο 29’) και να έχει τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού του αγώνα.

Μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο οι Ισραηλινοί διατήρησαν μια διαφορά (82-75 στο 35’) και με τους Μπλέικνι-Οτούρου έφτασαν στο +10 (89-79 στο 38’) και στη συνέχεια στο +12 (91-79 στο 38.50’’) «κλειδώνοντας» τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-30, 52-53, 75-69, 93-82.

Ο MVP: Ο Αντόνιο Μπλέικνι που τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (3/3 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 27:03 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί με 16 πόντους, 1 ειμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλεψιμο σε 23:57 λεπτά, μαζί με τον Αλέν Ντοκοσί, ο οποίος είχε 8 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:32 λεπτά είχαν αμφότεροι από 17 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 21 ασίστ για 12 λάθη της Χάποελ έναντι των 14 ασίστ για 16 λάθη της Παρί εξηγεί την κυριαρχία των Ισραηλινών στο παρκέ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Χάποελ επικράτησε (89-88) της Παρί στην ADIDAS ARENA, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Hapoel IBI Tel Aviv MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF 1 C. Jones 15:29 5 2/7 28.6% 1/3 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 2 A. Blakeney 27:03 24 9/13 69.2% 3/3 100% 6/10 60% 0/0 0% 0 5 5 1 3 0 0 0 25 3 E. Bryant * 29:01 18 6/9 66.7% 5/7 71.4% 1/2 50% 5/6 83.3% 0 0 0 5 7 3 1 0 18 6 I. Segev 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 G. Palatin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 B. Timor 03:54 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 17 C. Malcolm * 22:50 11 4/9 44.4% 3/6 50% 1/3 33.3% 2/4 50% 0 1 1 1 4 0 1 1 8 21 T. Odiase 08:54 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 22 V. Micic * 29:19 7 1/9 11.1% 0/3 0% 1/6 16.7% 4/4 100% 0 5 5 9 7 3 3 1 13 24 I. Wainright * 32:24 9 4/6 66.7% 3/3 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 5 7 2 3 1 3 0 17 25 D. Oturu * 31:06 15 6/7 85.7% 6/7 85.7% 0/0 0% 3/4 75% 0 3 3 1 5 1 1 1 21 26 Y. Madar 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 93 34/63 54% 23/35 65.7% 11/28 39.3% 14/18 77.8% 5 26 31 21 32 12 9 3 112