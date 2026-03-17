Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την είσοδό του στο ΣΕΦ για την εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε σε αναμέτρηση που αφορά την 14η αγωνιστική της EuroLeague και είχε αναβληθεί. Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 4 Δεκεμβρίου, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τότε στην Αττική οδήγησαν στην αναβολή του.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έχει στη διάθεσή του 5 παίκτες (Νικολό Μέλι, Νάντο Ντε Κολό, Ντέβιν Χολ, Κρις Σίλβα και Μίκαελ Γιάντουνεν). Μάλιστα ο τεχνικός της Φενέρ όταν εισήλθε στο παρκέ του ΣΕΦ δέχτηκε τις έντονες αποδοκιμασίες των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων.

