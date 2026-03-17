Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Αποδοκιμάστηκε ο Γιασικεβίτσιους κατά την είσοδό του στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (17/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta) σε αναμέτρηση που αφορά την 14η αγωνιστική της EuroLeague και είχε αναβληθεί. Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 4 Δεκεμβρίου, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τότε στην Αττική οδήγησαν στην αναβολή του.
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έχει στη διάθεσή του 5 παίκτες (Νικολό Μέλι, Νάντο Ντε Κολό, Ντέβιν Χολ, Κρις Σίλβα και Μίκαελ Γιάντουνεν). Μάλιστα ο τεχνικός της Φενέρ όταν εισήλθε στο παρκέ του ΣΕΦ δέχτηκε τις έντονες αποδοκιμασίες των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων.
💥 Οι αποδοκιμασίες των φίλων του Ολυμπιακού στην είσοδο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο ΣΕΦ!#OlympiacosBC pic.twitter.com/glzTJWyEXk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 17, 2026
