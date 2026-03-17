Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Το τρολ της μασκότ στους «ερυθρόλευκους»
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (21:15), για την εξ αναβολή αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τη μασκότ της τούρκικης ομάδας να τρολάρει τους «ερυθρολεύκους».
Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στο προφίλ της μασκότ στο x, οι Τούρκοι... πίκαραν τους Πειραιώτες με μια φωτογραφία του «Yellow» που φαίνεται να φοράει αδιάβροχο, και μπότες, ενώ από κάτω έγραφαν: «Με βροχή ή λιακάδα, εμείς είμαστε έτοιμοι».
Το μήνυμα ήταν σαφές και πήγαινε στο γεγονός πως η αρχική αναμέτρηση μεταξύ των δύο είχε αναβληθεί, λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε την Αττική.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Η 12άδα των «ερυθρόλευκων»
Rain or shine— Yellow (@YellowTheCanary) March 17, 2026
We’re still ready. 😎#Yellow @FBBasketbol pic.twitter.com/MIIY3HCtwi
