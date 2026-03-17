Η μασκότ της Φενέρμπαχτσε διάλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο να τρολάρει τον Ολυμπιακό, φορώντας αδιάβροχο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (21:15), για την εξ αναβολή αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τη μασκότ της τούρκικης ομάδας να τρολάρει τους «ερυθρολεύκους».

Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στο προφίλ της μασκότ στο x, οι Τούρκοι... πίκαραν τους Πειραιώτες με μια φωτογραφία του «Yellow» που φαίνεται να φοράει αδιάβροχο, και μπότες, ενώ από κάτω έγραφαν: «Με βροχή ή λιακάδα, εμείς είμαστε έτοιμοι».

Το μήνυμα ήταν σαφές και πήγαινε στο γεγονός πως η αρχική αναμέτρηση μεταξύ των δύο είχε αναβληθεί, λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε την Αττική.