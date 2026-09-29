O Nάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος τα είπε με τους πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακός.

Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 29/9 η δράση στη Εuroleague και το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Κάουνας και στην κατάμεστη Zalgirio Arena (20:00, live Gazzetta, Novasports Prime) με τη Ζάλγκιρις.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ομάδα από τη Λιθουανίαλ και έτσι δεν θα παίξει κόντρα στην πρώην ομάδα του. Πάντως ο Αμερικανός γκαρντ τα... είπε με τους πρώην συμπαίκτες του στους Πειραιώτες.

«Πάντα ευχάριστο να σε βλέπουμε. Μερικοί δεσμοί δεν ξεθωριάζουν ποτέ», έγραψε η ΚΑΕ.