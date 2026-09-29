Ολυμπιακός: Το πηγαδάκι του Γουίλιαμς-Γκος με τους παλιούς συμπαίκτες του
Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 29/9 η δράση στη Εuroleague και το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Κάουνας και στην κατάμεστη Zalgirio Arena (20:00, live Gazzetta, Novasports Prime) με τη Ζάλγκιρις.
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ομάδα από τη Λιθουανίαλ και έτσι δεν θα παίξει κόντρα στην πρώην ομάδα του. Πάντως ο Αμερικανός γκαρντ τα... είπε με τους πρώην συμπαίκτες του στους Πειραιώτες.
«Πάντα ευχάριστο να σε βλέπουμε. Μερικοί δεσμοί δεν ξεθωριάζουν ποτέ», έγραψε η ΚΑΕ.
Hey, @NigelWG5 ! 👋🏽— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 29, 2026
Always a pleasure to see you. Some bonds never fade. 🤝🏀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/7aXuuGpntw
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