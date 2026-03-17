Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Η 12άδα των «ερυθρόλευκων»
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (17/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta) στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 4 Δεκεμβρίου, όμως η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του.
Η αναμέτρηση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τις δύο ομάδες, καθώς σημαντικοί παίκτες που βρίσκονται στο rotation δεν μπορούν να υπολογίζονται, αφού εκείνη την περίοδο δεν ανήκαν στις δύο ομάδες.
Αναφορικά με τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ, οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά την αναβολή του αγώνα της 4ης Δεκεμβρίου. Εκτός 12άδας έμεινε και ο Όμηρος Νετζήπογλου.
Η 12άδα του Ολυμπιακού
- Τόμας Γουόκαπ
- Φρανκ Νιλικίνα
- Εβάν Φουρνιέ
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Κώστας Παπανικολάου
- Σακίλ ΜακΚίσικ
- Τάισον Γουόρντ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Άλεκ Πίτερς
- Σάσα Βεζένκοβ
- Ντόντα Χολ
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
