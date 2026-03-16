Βιλντόζα για Γιαννακόπουλο: «Μου έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τον Άταμαν» - Τι είπε για Ολυμπιακό

Ο Λούκα Βιλντόζα πραγματοποιεί μια πολύ καλή σεζόν στη Βίρτους Μπολόνια και παραχώρησε συνέντευξη στη Meridian Sport, όπου αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Ματίας Λεσόρ και τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, όπως επισημαίνει οι Πειραιώτες είναι πιο έτοιμοι από κάθε άλλη φορά για να φτάσουν στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Με τους «πράσινους» κατέκτησε τη Euroleague και το πρωτάθλημα το 2024 και την επόμενη σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» πήρε το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά, όσα είπε:

Για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό: «Πολλές φορές αναρωτήθηκα "τι κάνω εδώ;", ειδικά επειδή είχα πολλούς τραυματισμούς και δεν ταίριαζα με τη φιλοσοφία του προπονητή. Αλλά πρέπει να περάσεις από αυτές τις στιγμές για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και, σε αυτήν την περίπτωση, καλύτερος παίκτης. Η προσφορά του Παναθηναϊκού ήταν ελκυστική. Δεν μιλάω για χρήματα, γιατί αυτός δεν είναι ο λόγος που παίζω μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα πρότζεκτ όπου λέγεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει μεγάλες φιλοδοξίες, ότι θα φέρει σπουδαίους παίκτες και ότι θα αγωνιστεί για τα υψηλότερα επιτεύγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος - πώς μπορώ να πω όχι; Στο τέλος μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά έκανα μια καλή επιλογή. Κέρδισα την Euroleague, που ήταν ο στόχος μου από τότε που άρχισα να παίζω μπάσκετ. Δεν παραπονιέμαι».

Για το πώς βλέπει την ομάδα τώρα που παλεύει για να μπει στα playoffs: «Είναι δύσκολο, γιατί ασκείται μεγάλη πίεση πάνω τους. Έχουν την ποιότητα να τα καταφέρουν όλα, αλλά έχουν και το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Θα δούμε, ο Ματίας επιστρέφει και όλοι γνωρίζουν ότι με αυτόν στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, είναι ένα διαφορετικό τέρας. Πώς σταματάς τους Σλούκα, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ; Είναι δύσκολο. Αν ταιριάξουν, αρχίσουν να παίζουν μαζί και βρουν χημεία, όλα μπορούν να συμβούν».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Ο Λέσορ μπορεί να αλλάξει πολλά. Προσελκύει την προσοχή πάνω στο γήπεδο και δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Είναι εξαιρετικός στο “pick n roll”, καλός αμυντικός και πολύ αθλητικός. Θα δούμε πώς θα επιστρέψει. Είναι δύσκολο να το καταφέρεις αυτό στην Ευρωλίγκα, όπου παίζεις συνεχώς. Θέλω να τα πάει καλά και ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στα πλέι-οφ».

Για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση από τον προπονητή. Αλλά, λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά. Όποιος παίζει πρέπει να παίζει καλύτερα. Όλοι θέλουν να κερδίζουν. Έχω πολύ σεβασμό για τον Γιαννακόπουλο. Λένε ότι "είναι τρελός" αλλά είναι έξυπνος, ξέρει τι κάνει, σέβεται τους παίκτες και στο τέλος κάνει το καθήκον του, οπότε πρέπει να κάνεις το ίδιο κι εσύ. Στον Παναθηναϊκό, η δουλειά σου είναι να κερδίζεις».

Για την μετακίνηση του στον Ολυμπιακό, τόνισε: «Ήταν περίεργο. Δεν ένιωθα τίποτα άλλο παρά υπερηφάνεια που έπαιξα για τον Παναθηναϊκό και ότι ο Ολυμπιακός, μια από τις καλύτερες ομάδες από την ίδρυση της Euroleague, με ήθελε. Γιατί όχι; Τα πάω καλά με όλους στον Παναθηναϊκό τώρα, αγαπώ αυτούς τους τύπους.

Ήταν τρελό να διαβάζω για κάποιο είδος εκδίκησης. Δεν υπήρχε καμία, ήθελα απλώς να παίξω, και στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον όπως ο Ολυμπιακός. Έχτισαν μια ομάδα για τον τίτλο της Euroleague τότε. Το να κερδίσω δύο συνεχόμενες χρονιές για μένα ήταν... Τελικά, δεν τα καταφέραμε, αλλά σέβομαι και τις δύο ομάδες και τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το ξεπεράσω».

Σχετικά με το γιατί ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει την EuroLeague παρότι είναι πάντα μια από τις πιο δυνατές ομάδες: «Είμαι ακόμα λυπημένος για πέρυσι. Παίξαμε με τη Μονακό και θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει δεδομένου του πώς παίξαμε με τη Ρεάλ στα playoffs. Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Έχω πολύ σεβασμό για τη Φενερμπαχτσέ, η οποία το άξιζε στο τέλος.

Ωστόσο, φέτος ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Έχουν όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσουν την Euroleague. Λοιπόν, έχουν 16 παίκτες στο ρόστερ! Ο προπονητής έχει βρει τους πλέι μέικερ που του αρέσουν. Έχουν τους Τάιλερ (Ντόρσεϊ), Έβαν (Φουρνιέ), Σάσα (Βεζένκοφ), Νίκολα (Μιλουτίνοφ) σε καλή φόρμα. Δεν βλέπω ομάδα που να μπορεί να τους νικήσει. Ίσως η Φενερμπαχτσέ, αλλά αν όχι, τότε... ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την Euroleague».