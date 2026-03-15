Η Βίρτους Μπολόνια ήταν ανώτερη και επικράτησε (104-94) της Αρμάνι Μιλάνο για την 22η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος με εκπληκτική εμφάνιση των Έντουαρντς και Άλστον.

Με τον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Ντέρικ Άλστον να πραγματοποιούν μεγάλη εμφάνιση η Βίρτους Μπολόνια επιβλήθηκε (104-94) της Αρμάνι Μιλάνο για την 22η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος έχοντας για μεγάλους πρωταγωνιστές τον Κάρσεν Έντουαρντς με 28 πόντους και τον Ντέρικ Άλστον να έχει σημειώσει 27 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Άρμονι Μπρουκς με 21 πόντους και ο Τζιανπάολο Ρίτσι με 19 σήκωσαν το βάρος για τους φιλοξενούμενους, αλλά δεν ήταν αρκετό. Η Βίρτους βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18-3, ενώ η Αρμάνι είναι στην 4η θέση με απολογισμό 15 νίκες και 6 ήττες.

Οι παίκτες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο (54-45 στο 20’), αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι με το επιμέρους 20-28 πλησίασαν στο τέλος της τρίτης περιόδου σε... απόσταση αναπνοής (74-73 στο 30’). Στην τελευταία περίοδο οι Άλστον και Έντουαρντς ανέλαβαν δράση και οδήγησαν εκ του ασφαλούς τη Βίρτους στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-22, 54-45, 74-73, 104-94.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς 28 (4/13 τριπ.), Νιανγκ 6, Άλστον 27 (2/6 τριπ.), Μόργκαν 12, Ντιούφ 4, Σμάϊλαγκις 2, Φεράρι 11 (1/1 τριπ.), Ντιαρά 10, Τζάλοου 4, Ακέλε.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Έλις 4 (1/3 τριπ.), Μπολμάρο 10, Μπρουκς 21 (4/9 τριπ.), Ρίτσι 19 (3/4 τριπ.), Γκούντουριτς 13 (2/2 τριπ.), Μάνιον 3 (1/1 τριπ.), Γιουσέφ, Τονούτ 2, ΛεΝτέι 8, Ντιοπ, Σιλντς 8 (1/4 τριπ.), Νίμπο 6 (6 ριμπ.).