Η Βίρτους δοκιμάζεται την Τετάρτη (14/10, 21:45) στην Adidas Arena με την Παρί και ο Άλεξ Μουμπρού εξηγεί τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες του για να κερδίσουν – Το σχόλιο του Μπο Κλίντμαν.

Η Βίρτους Μπολόνια καλείται να αναμετρηθεί το βράδυ της Τετάρτης (14/10, 21:45) με την Παρί στην Adidas Arena, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Ιταλοί που έχουν απολογισμό 2 νίκες και 2 ήττες ως τώρα θα προσπαθήσουν να αποδράσουν με το «διπλό» από το γαλλικό έδαφος αντιμετωπίζοντας μια ομάδα που είναι του ίδιου αγωνιστικού στυλ, με πολύ πίεση στην άμυνα, ταχύτητα και γρήγορη εκτέλεση στην επίθεση.

«Μια ακόμη καλή δοκιμασία για εμάς εκτός έδρας: θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον αγώνα με μεγάλη ενέργεια, επειδή θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που παίζει γρήγορα, με αρκετά σκαμπανεβάσματα, ίσως παρόμοια με το στυλ παιχνιδιού μας, λίγο πολύ. Το κλειδί θα είναι επομένως να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο, η ομάδα που θα φτάσει στο τέλος του αγώνα με την περισσότερη ενέργεια και ρυθμό θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το παιχνίδι» εξήγησε ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας Άλεξ Μουμπρού.

Από την μεριά του ο Μπο Κλίντμαν, σχολίασε: «Προερχόμαστε από μια καλή προπόνηση, είμαστε προετοιμασμένοι για έναν δύσκολο αγώνα στο Παρίσι. Θα πρέπει να δείξουμε ενέργεια και ταχύτητα, όπως έχουμε κάνει στα πρόσφατα παιχνίδια, ακολουθώντας το πλάνο αγώνα που έχουν ετοιμάσει οι προπονητές. Οι συμπαίκτες μου κι εγώ είμαστε πολύ πεινασμένοι. Ξέρουμε ότι θα είναι μια μεγάλη σεζόν, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε βήμα βήμα, ακόμα και μέσα στον ίδιο αγώνα».

