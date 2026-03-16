Μούσα: «Σε 2-3 χρόνια, η Dubai BC θα βρίσκεται στο επίπεδο του Ολυμπιακού»

Ο Ντζάναν Μούσα σχολίασε την παρουσία του στην Dubai BC και τόνισε ότι σε λίγα χρόνια η ομάδα από το Εμιράτο θα φτάσει στο επίπεδο του Ολυμπιακού.

Η Dubai BC μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες στην κανονική περίοδο και φιγουράρει στην 11η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 16-14, διεκδικώντας με αξιώσεις την παρουσία της στο Play-In και ψάχνοντας την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Από την πλευρά του, ο Ντζάναν Μούσα εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ομάδα από το Εμιράτο θα φτάσει στο επίπεδο της Ρεάλ, της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας σταθερά βήματα προόδου.

«Η δομή του συλλόγου στο Ντουμπάι με εξέπληξε πολύ. Τα περισσότερα πράγματα θυμίζουν αυτά της Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όπως και στη Ρεάλ, έτσι και στο Ντουμπάι έχουμε νοοτροπία πρωταθλητισμού. Δεν είναι εύκολο να φτάσουμε στο επίπεδο της Ρεάλ, αλλά έχουμε το δυναμικό.

Σε 2-3 χρόνια, πιστεύω ότι θα βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βόσνιος περιφερειακός.

Φέτος, ο Μούσα μετράει 13 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ σε 10 συμμετοχές στη EuroLeague, υπό τις οδηγίες του Γιούριτσα Γκόλεματς.