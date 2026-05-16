Η Ντουμπάι είναι σε επικοινωνία με την ABA League για να αποφασιστεί τι θα ισχύσει με την έδρα στα playoffs και καθοριστικό ρόλο θα παίξει νη νέα σύσκεψη την προσεχή Δευτέρα (18/5).

Σε συνεχείς επαφές με την ABA League βρίσκεται η διοίκηση της Ντουμπάι, όσον αφορά την έδρα για τους αγώνες των playoffs, μετά την αρχική θέση της διοργανώτριας αρχής να πραγματοποιηθούν σε ουδέτερο γήπεδο.

Το Σάββατο (16/5) πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση μέσω Zoom μεταξύ της διοίκησης της ABA League και εκπροσώπων της ομάδας του Ντουμπάι. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την οργάνωση των Playoffs της διοργάνωσης και τις πτυχές ασφαλείας της διοργάνωσης αγώνων στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση της ABA League τη Δευτέρα (18/5) αναμένεται να υπάρξει και νέα επαφή των δυο πλευρών, ώστε να οριστικοποιηθεί η κατάσταση με την έδρα της ομάδας του Ντουμπάι για τα playoffs.

Η ανακοίνωση της ABA League αναφέρει:

«Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι η απόφαση σχετικά με την πιθανή διεξαγωγή αγώνων σε ουδέτερο χώρο ελήφθη αποκλειστικά με γνώμονα την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στον αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε ότι ορισμένος αριθμός παικτών και μελών του προπονητικού επιτελείου έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα ταξίδια, ιδίως υπό το πρίσμα των τρεχουσών συστάσεων και προειδοποιήσεων που έχουν εκδοθεί από τις αντίστοιχες πρεσβείες και τις κυβερνητικές αρχές τους σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας και τα ταξίδια στα ΗΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε νέα προθεσμία για τη λήψη της τελικής απόφασης, προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετες πληροφορίες και να διεξαχθούν περαιτέρω διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμφωνήθηκε ότι η Ντουμπάι θα συνεχίσει την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τους διπλωματικούς εκπροσώπους και θα παρέχει επίσημες επιβεβαιώσεις σχετικά με την ασφάλεια των ταξιδιών και την οργάνωση των αγώνων.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση δήλωσαν ότι το κοινό τους συμφέρον είναι η διεξαγωγή των Playoffs υπό τις βέλτιστες αθλητικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής όλων των συλλόγων με πλήρη ρόστερ, κάτι που σίγουρα αξίζουν τα Playoffs της ABA League.

Η Προεδρία της ABA League θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε καθημερινή βάση και μια νέα συνάντηση σχετικά με τα επόμενα βήματα στη διοργάνωση των Playoffs της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου».