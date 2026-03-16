Ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει για το εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague τους Τζόουνς, Μόρις και Τζόζεφ, ενώ η Φενέρμπαχτσε τους Ντε Κολό και Σίλβα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε το βράδυ της Τρίτης (17/3, 21:15) στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 4 Δεκεμβρίου, αλλά η κακοκαιρία «Byron» που «χτύπησε» την Αττική δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του.

Η αναμέτρηση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τις δυο ομάδες, καθώς σημαντικοί παίκτες στο υπάρχουν ροτέισιον, δεν μπορούν να υπολογιστούν, καθώς εκείνη την περίοδο δεν ανήκαν στις δυο ομάδες.

Μάλιστα, από την ημέρα της αναβολής του παιχνιδιού μέχρι την διεξαγωγή του προστέθηκαν στη Φενέρμπαχτσε δυο παίκτες, ο Νάντο Ντε Κολό (από τη Βιλερμπάν) και ο Κρις Σίλβα (από την ΑΕΚ). Δυο παίκτες πολύ σημαντικοί, ειδικά ο Γάλλος γκαρντ που θα καθορίζει σε πολλά σημεία το παιχνίδι της τουρκικής ομάδας, ενώ εκτός δράσης λόγω τραυματισμού είναι ο Νικολό Μέλι και ο Ντέβιν Χολ.

Ωστόσο και για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό το πρόβλημα, καθώς ποσοτικά λείπουν τρεις παίκτες, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Μόντε Μόρις και ο Κόρι Τζόσεφ, οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά το πέρας της αναβολής του αγώνα της 4ης Δεκεμβρίου. Τρεις σημαντικές απουσίες για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ειδικά εκείνη του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δίνει πολύ ενέργεια στη ρακέτα.

Οι απουσίες των δυο ομάδων όπως είναι λογικό διαφοροποιούν τα πλάνα τους και θα προσπαθήσουν εκ των έσω να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται για να φτάσουν στη νίκη.

