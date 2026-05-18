Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε την τελευταία διετία σε Σίξερς, Νικς και Μπουλς, ενώ φέρεται να αποτελεί στόχο της Dubai Basketball.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2024, προκειμένου να επιστρέψει στο ΝΒΑ και να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, μετά το πέρασμά του από τους Μπόστον Σέλτικς την περίοδο 2017-19.

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ προερχόταν από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στη EuroLeague και πλέον η Dubai Basketball φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τον έγκριτο Ισπανό δημοσιογράφο Όσκαρ Ερέρος, η ομάδα από το Εμιράτο έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Γιαμπουσέλε.

Ο 30χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε τη σεζόν 2024/25 στους Σίξερς και μοίρασε τη φετινή χρονιά ανάμεσα σε Νικς και Μπουλς, σημειώνοντας 10 πόντους και 5.7 ριμπάουντ σε 26 συμμετοχές με τους «Ταύρους».

Φέτος ο Γιαμπουσέλε έλαβε 5.500.000 δολάρια και αυτό το καλοκαίρι βγαίνει στη free agency.

Η Dubai Basketball υλοποιεί τον σχεδιασμό ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, μετά την παρθενική της συμμετοχή στη EuroLeague, με την περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ να βρίσκεται στο προσκήνιο για τη θέση του head coach.