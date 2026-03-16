Χόρτον-Τάκερ: «Μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα στο ΣΕΦ αν...»

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ σχολίασε την αναμέτρηση που ακολουθεί για την Φενέρ, απέναντι στον Ολυμπιακό (16/3, 21:15).

Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησε για το Ολυμπιακός - Φενέρ, με τον Αμερικανό σταρ να αναφέρεται στα όσα πρέπει να κάνει η ομάδα του για να φύγει με τη νίκη από το ΣΕΦ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χόρτον-Τάκερ:

«Πρέπει να πάμε προετοιμασμένοι στο παιχνίδι γνωρίζοντας ότι έχουμε απουσίες. Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς ο επόμενος παίκτης να αναλάβει ευθύνη και να βγει μπροστά. Αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο του αγώνα και συνεχίσουμε να παίζουμε με βάση τα δυνατά μας σημεία και τις αρχές μας, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».