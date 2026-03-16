Γιασικεβίτσιους: «Από τις καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός, να προσέξουμε τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για το παιχνίδι της Φενέρ στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (17/3, 21:15)

Η Φενέρ έρχεται στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, να αναφέρεται στην μεγάλη εξ αναβολής αναμέτρηση.

Μεταξύ άλλων, ο Γιασικεβίτσιους μίλησε για τις δυσκολίες, το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ενώ επικεντρώθηκε στους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

«Αντιμετωπίζουμε έναν από τους πιο δύσκολους εκτός έδρας αγώνες. Θα παίξουμε απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, σε μια απαιτητική ατμόσφαιρα. Το να αγωνίζεσαι εκεί είναι πάντα πολύ δύσκολο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μην επιτρέψουμε στον Ολυμπιακό να παίξει το ομαδικό του παιχνίδι. Δεν πρέπει να χάσουμε τους παίκτες μας στα σκριν, πρέπει να δώσουμε προσοχή στην κυκλοφορία της μπάλας και να πάρουμε επιπλέον μέτρα απέναντι στους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ».