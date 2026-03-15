Ο γκαρντ της Παρτίζαν Κάρλικ Τζόουνς αναφέρθηκε στις διαφορές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Ζόαν Πεναρόγια χρησιμοποιώντας μπόλικη δόση χιούμορ.

Η Παρτίζαν ξεπέρασε το εμπόδιο της Τσεντεβίτα για την Αδριατική Λίγκα (ABA Liga) και ο Κάρλικ Τζόουνς, μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης για την αντίδραση της ομάδας του, αλλά και για τις διαφορές ανάμεσα στον πρώην προπονητή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον νυν τεχνικό, Ζόαν Πενιαρόγια.

Ο Αμερικανός γκαρντ παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν μπήκε στο παιχνίδι όπως θα ήθελε, ωστόσο η αντίδραση μετά την σκληρή κριτική του προπονητή τους αποδείχθηκε κομβική για την εξέλιξη του ματς.

«Ήταν μια καλή νίκη, παρότι ξεκινήσαμε άσχημα. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, ο προπονητής μάς έκανε έντονη κριτική και ουσιαστικά μας “ξύπνησε”. Παίξαμε καλή άμυνα και γι’ αυτό κερδίσαμε. Ήταν όμορφο να αγωνίζομαι μπροστά στους φιλάθλους μας, ειδικά για μένα. Χαίρομαι που πήραμε τη νίκη» δήλωσε ο Κάρλικ Τζόουνς.

Ο άσος της Παρτίζαν τόνισε ότι τα παιχνίδια αυτά συχνά κρύβουν παγίδες, κυρίως λόγω του φορτωμένου προγράμματος και του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας.

«Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια στην Αδριατική Λίγκα λόγω του προγράμματος και της έλλειψης χρόνου. Η Τσεντεβίτα είναι καλή ομάδα και έχει νικήσει δυνατούς αντιπάλους.

Έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και τα καταφέραμε» υποστήριξε ο πόιντ γκαρντ της Παρτίζαν. Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις διαφορές ανάμεσα στον Πεναρόγια και τον προκάτοχο του Ομπράντοβιτς, ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ασκούν κριτική στους παίκτες, είπε χαμογελώντας: «Είναι παρόμοιοι. Ίσως είναι λίγο λιγότερο έντονος. Θα έλεγα ότι μοιάζουν, απλώς κοκκινίζει λιγότερο και… βρίζει λιγότερο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Ζόαν Πεναρόγια μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητικός όταν η ομάδα δεν ακολουθεί το πλάνο. «Και εκείνος μπορεί να γίνει πολύ αυστηρός. Δείχνει την απογοήτευσή του όταν δεν κάνουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Είναι λίγο διαφορετικός, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό» εξηγεί.

Αναφερόμενος στην αλλαγή προπονητή και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η ομάδα, ο Τζόουνς υπογράμμισε ότι οι παίκτες έπρεπε να αποδεχθούν τη νέα κατάσταση και να προσαρμοστούν.

«Ειλικρινά, δεν έχουμε επιλογή. Πρέπει να τον ακούμε και να τον σεβόμαστε. Ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή. Χάναμε παιχνίδια, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, αλλάξαμε προπονητές, χάσαμε παίκτες και μαζί και την ατμόσφαιρα στην ομάδα. Όταν καταλάβαμε ότι πρέπει να ακολουθούμε όσα λέει, αρχίσαμε να παίζουμε πολύ καλύτερα και να προοδεύουμε ως ομάδα» κατέληξε.