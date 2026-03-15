Με πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο η Παρτίζαν επικράτησε (86-70) της Τσεντεβίτα για την 3η αγωνιστική του Top-8 της ABA Liga με πρωταγωνιστές τους Αλεξέι Ποκουσέφσκι και Μπρούνο Φερνάντο.

Η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18-1, ενώ η Τσεντεβίτα έχει 12 νίκες και 6 ήττες. Η ομάδα του Ζβέζνταν Μίτροβιτς με τους Χαρτ και Νίκολιτς είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο (20-22 στο 10’ και 39-40 στο 20’).

Ωστόσο στη συνέχεια η Παρτίζαν αντέδρασε και με τους Ποκουσέφσκι-Φερνάντο πήρε τον έλεγχο (64-58 στο 30’) και με το επιμέρους 22-12 στο τέταρτο 10λεπτο «κλείδωσε» τη νίκη και στρέφει το βλέμμα του στον αγώνα της Euroleague με την Παρί το βράδυ της Πέμπτης (19/3, 21:45) στη Γαλλία για την 32η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-22, 39-40, 64-58, 86-70.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πεναρόγια): Τζόουνς Κ. 14 (4 ασίστ, 3 κλεψ.), Μίλτον 10 (1/2 τριπ., 3 ριμπ., 4 ασίστ), Οσετκόφσκι, Ποκουσέφσκι 18 (3/5 τριπ., 3 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.), Μπράουν 6 (1/4 τριπ.), Ραντάνοφ, Μπόνγκα 3, Λάκιτς 3 (1/6 τριπ.), Τζεκίρι 11 (6 ριμπ.), Φερνάντο 19 (7 ριμπ.), Καλάθης 2 (4 ασίστ).

ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ (Μίτροβιτς): Στιούαρτ 5 (1/2 τριπ.), Γκίμπσον 6 (4 ασίστ), Ράντοβιτς 4, Νίκολιτς 11 (2/5 τριπ.), Χουίντο 5 (4 ριμπ.), Μπλάζιτς 10 (3/6 τριπ., 5 ριμπ.), Ούστουν 2, Σίπερλ 4, Χαρτ 13 (2/4 τριπ., 5 ριμπ.), Γιάραμαζ 5 (1/2 τριπ.), Κένεντι 5 (4 ριμπ.).

